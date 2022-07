En avant la musique avec «Made in Hautrage» ce samedi

Après 3 ans d’absence, « La Maison Villageoise » d’Hautrage vous réserve une 12e édition encore plus rock’n’roll !

5h de « pure cover » ! Voici la programmation :

The Kilt plays Cover ROCK (19h)

Composé de 4 musiciens, The Kilt Band est un cover band de rock anglophone issu du Plateau de Herve. Le groupe a cumulé plus de 200 concerts dans le Bénélux depuis sa création. Plus de trente groupes différents dans leur répertoire (Queen, U2, Kiss, ZZTop, ELO, Radiohead…). Entraînez votre voix, chauffez vos muscles, préparez vos articulations, et… en avant la musique !

Machine Gun plays AC/DC (20h)

Avec Machine Gun, ça déménage ! Du « Hard rock » qui dégage une vraie joie d’être sur scène… c’est l’ADN du Made in Hautrage et le public ne s’y trompe pas ! Sans se prendre au sérieux, ce groupe est capable de créer l’émotion auprès des adultes et des enfants. Show garanti !

Diamond Dogs plays David Bowie (21h)

Un nouveau venu sur la scène des covers rock, The Diamonds Dogs a directement marqué le public exigeant. Non Bowie n’est pas mort. Alors… Put on your red shoes and… Lets’s dance !

Non Homologué plays JJ Goldman (22h)

Et si Goldman remontait sur scène ?

L’attente se faisant trop longue, l’idée d’un tribute autour du chanteur fit son apparition…

Non Homologué était né. Au programme de leur répertoire : les standards de l’artiste, mais aussi des chansons moins connues, et tout cela dans la bonne humeur où chacun prend plaisir à rejouer cette musique, ces tubes, cette nostalgie des années 80-90. Avec ce groupe, retrouvons l’émotion, l’énergie et le sens du partage de ce grand artiste !

Pilgrim’s plays QUEEN (23h)

Un final tant attendu ! Pilgrim’s a mis le feu lors de notre 10ème édition. Le rêve, la musique de Queen ! De quoi revivre des moments magiques, chanter et transpirer à l’unisson d’un des groupes les plus mythiques des 80’s. On chante, on frappe dans les mains et… on bouge!!

Informations pratiques

Quand ? Samedi 2 juillet dès 19h

Où ? Place d’Hautrage

Tickets : Tarif normal : 20 €

Plus d’infos : www.madeinhautrage.be