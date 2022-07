La statue de Charles Bernier, volée il y a 2,5 ans, de retour sur son socle à Angre

L’aventure prend fin pour la statue de Charles Bernier à Honnelles. Un véritable périple ! Elle avait été volée il y a plus de deux ans et demi. Ce jeudi, elle a enfin retrouvé sa place dans le petit village d’Angre.

Charles Bernier est un graveur de renommée internationale. Sa statue avait été inaugurée le 7 août 1949 à hauteur du pont sur la Honnelle dans son village d’Angre. Malheureusement, l’œuvre initiale avait été volée et jamais retrouvée.

FB- Matthieu Lemiez

Une nouvelle statue avait alors été replacée au même endroit en juillet 2010. Elle avait elle aussi disparu en janvier 2020 après avoir été descellée de son socle… En février 2021, Michel, un citoyen de Honnelles, avait repéré l’œuvre sur un site de vente de seconde main. Les enquêteurs ont alors pu remonter la piste. La statue a été localisée dans la commune de Middelkerke, et grâce à la bonne collaboration entre les services enquêtes et recherches des deux zones de police, elle a pu être retrouvée et rapatriée.

« Charles Bernier » était ainsi revenu à Honnelles en novembre 2021. Mais la statue avait besoin d’être restaurée. Aujourd’hui, elle a retrouvé ses éclats dorés. Et ce jeudi, elle a été replacée sur son socle, à Angre.