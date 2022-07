Le festival «Le Verger» débarque à Boussu: un rendez-vous à ne pas manquer

Le centre culturel de Boussu organise la 3ème édition du festival « Le Verger » le dimanche 3 juillet à partir de 14h à Boussu-Bois, plus précisément dans la Vallée du Hanneton.

« Le Verger » revient en force et en forme. Plus de 2.000 visiteurs en moyenne venaient, avant l’interruption pour raisons sanitaires. Au programme cette année : animations et ateliers pour les grands et les petits, marché artisanal, balade nature et spectacle, mini-ferme, balade à cheval, concerts, food truck, espaces ZEN.

Le Verger, c’est quoi ?

C’est d’abord un écrin de verdure magnifique et méconnu. Cet espace, valorisé de manière festive le temps d’une journée, fait l’objet, tout au long de l’année, d’une série de projets associatifs et citoyens visant à sensibiliser à un mode de vie plus durable et plus conscient. C’est aussi une initiative qui vise à aider les citoyens à se réapproprier leur cadre de vie en découvrant, à deux pas de chez eux, un environnement dépaysant.

Au programme

- un marché artisanal permettant de découvrir et de valoriser les savoir-faire artistiques et créatifs locaux ;

- un village bien-être où vous pourrez découvrir entre autres des pratiques telles que les fleurs de Bach, les massages harmonisants, la kinésiologie et même un stand de Tarots et Oracles !

- un espace familles entièrement dédié au divertissement avec notamment des ateliers créatifs, une initiation au cirque, un parcours aventure, une mini-ferme, des balades à cheval, etc. ;

- une scène musicale où se succéderont concerts et DJ’s ! Campo Latino / Fanfare Nature / Skank Masada (cover Bob Mar ley) / CMA Afrobeat / DJ Mendez / etc.

- des food trucks et un bar pour découvrir la cuisine du monde et aussi les boissons locales puisque le public pourra y déguster les bières des deux brasseries boussutoises.

C’est aussi une balade didactique et dynamique sur l’histoire de la Vallée du Hanneton. Devenir le touriste de son quartier, une belle manière d’en apprendre l’histoire et la valeur.

Nouveauté

Grande nouveauté cette année avec l’ouverture d’un nouvel espace ! Le « Village des MJ » où pas moins de sept Maisons de Jeunes de la région de Mons-Borinage proposeront une multitude d’activités, préparées depuis des semaines par les jeunes ! Défilé de mode recyc’/ Vélo-Smoothies / atelier confiture / et… beaucoup de surprises !

Entrée gratuite !