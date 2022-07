Venez vous éclater en famille cet été au Sparkoh! à Frameries

Ça sent les grandes vacances, une période attendue avec joie par tous les enfants, petits et grands ! Venez découvrir, redécouvrir toutes les activités du 1er juillet au 28 août au Sparkoh !

L’exposition Lumière, adaptée pour les 3-7 ans, se pare de jolies et audacieuses couleurs avec de nouvelles installations incroyables et quelques réaménagements de manips existantes afin de permettre aux enfants de jouer avec des faisceaux lumineux, de donner vie aux ombres, de créer de la musique via une harpe laser…

Les animations « Enquête lumineuse » et « Quand la photo se révèle » proposées dans les ateliers illustreront parfaitement ces différents concepts de lumière.

Le quartier archi-chouette et l’animation préférée des petits, « La Maison inachevée » accueillent à nouveau les petits constructeurs en herbe (Attention vérifier jour et horaire de l’animation sur le site web Sparkoh.be).

Nouveautés et offre indoor, outdoor dès ce 1er juillet

OUTDOOR

Qui dit été, dit OH ! bonheur de profiter de l’extérieur !

La plaine de jeux, le jardin de la biodiversité et les nouveaux parcours patrimoine et paysage incluant le terril (balades en autonomie) sont là pour aérer vos neurones et défouler les gambettes de vos enfants.

Le parcours « paysage » invite le public à découvrir le terril en suivant un chemin, rythmé par 8 points d’intérêt patrimoniaux (le RAVeL, la vue du sommet, la zone de combustion) et naturels (la mare, les fossiles, la formation du terril, la faune et la flore).

Le parcours « patrimoine » invite le public à découvrir l’histoire industrielle de l’ancien site du Charbonnage de Crachet Picquery, soit en déambulant sur le site soit à l’aide d’une carte dédiée au parcours. Ce parcours comprend 6 points d’intérêt : la lampisterie, le quartier silo, les puits, le tunnel grand trait, le réseau ferroviaire, le charbonnage.

INDOOR

Pas encore vu le film Pas Bêtes ? Venez découvrir autrement les animaux de compagnie, via une expérience immersive, en 4 D sur 5 écrans ! Le coup de cœur des visiteurs. L’animation « Riton, Bubulle, Anatole, José, pas si bête… » » est également déclinée à partir de ce film.

Au Sparkoh ! il y a moyen d’être au frais ou à l’abri selon la météo, dans les 12 espaces thématiques, abordant l’énergie, la nature, la chimie… tout en s’éclatant avec les sciences toute une journée en famille !

Animations détaillées

Des thèmes tel que la biodiversité, la lumière, l’intelligence animale, ou l’intelligence artificielle seront proposées aux familles.

Riton, Bubulle, Anatole, José… Pas si bêtes (3-7 ans) :

Les héros du film « Pas bêtes » sont capables de beaucoup de choses : Riton retrouve son chemin, Bubule se souvient de beaucoup de choses, Anatole et José communiquent… Et vous humains, feriez-vous aussi bien qu’eux ? Petits défis à faire en famille pour en savoir plus sur nos capacités et celles des animaux.

La maison inachevée (3-7 ans) :

Une maison inachevée à compléter ensemble avec des briques de mousse à transporter en brouette pour finir les murs, des tuiles à monter en toiture pour couvrir celle-ci. Equipé de son gilet et casque de sécurité, chacun participe à la construction.

Explorateurs du jardin (Pour tous) :

Chaque famille part en mission dans le jardin de la biodiversité pour y débusquer animaux, plantes, indices et informations. Des réalisations manuelles permettront aux petits comme aux grands de ressentir et d’observer le vivant qui nous entoure, ici on fabrique des souvenirs et on fait de nouvelles connaissances.

Enquête lumineuse (Dès 8 ans) :

Pour trouver qui a volé les bonbons, il faudra enquêter en utilisant les lumières adéquates. Une plongée dans le sens de la vue pour comprendre comment nos yeux, la lumière et notre cerveau forment les images de ce qui nous entoure.

Quand la photo se révèle (À partir de 6 ans) :

De la lumière + du papier + de la chimie = une photo ! Faites-vous tirer le portrait dans le labo de chimie du Sparkoh ! et découvrez la magie du cyanotype. Fabriquer et appliquez le mélange photosensible qui vous permettra de transférer sur papier votre image.

IA qui es-tu ? (À partir de 8 ans) :

Les intelligences artificielles sont déjà dans notre quotidien et nous rendent de plus en plus service mais sont-elles vraiment intelligentes ? Jusqu’où leur faire confiance ? Au départ de photos, de dessins ou d’énigmes, participez à l’éducation d’intelligences artificielles pour mieux en comprendre le fonctionnement et mesurer l’importance de l’humain dans la création de ces nouveaux outils.

Nourrir les troupes ?

Rien de plus facile, OH ! Resto vous accueille entre 11h00 et 18h00 avec une carte constituée de petits plats, soupe, sandwichs et desserts faits maison, de boissons rafraîchissantes mais aussi de bière locale spécialement fabriquée pour Sparkoh ! par la Brasserie 3F à Frameries, judicieusement appelée « OH ! My-Beer ». Si vous préférez la formule pique-nique préparé, c’est également possible. Tout est consommable soit dans le restaurant soit sur la grande terrasse avec vue sur la plaine de jeux afin de garder un œil sur les enfants et de se poser un peu en profitant des beaux jours.

Infos pratiques

Une animation par famille – sur inscription le jour de la visite – dans la mesure des places disponibles.

Ouverture de 10h00 à 18h00 – Acceptation des Pass visit Wallonia

Parking Gratuit. Plus d’infos sur https ://sparkoh.be