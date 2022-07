Avis de recherche dans le Borinage: avez-vous vu Evelyne Ledoux?

La police boraine vient de lancer un avis de recherche. Evelyne Ledoux n’a plus donné signe de vie depuis le 29 juin lorsqu’elle a quitté le centre Trempoline situé à Châtelet.

Elle mesure 1m70 et est de corpulence mince, elle pèse entre 50 et 60 kg. Elle a des cheveux blonds, à hauteur d’épaule. Elle porte un tatouage sur l’entièreté du dos, qui représente une fée, un chien et des étoiles. Elle en porte également un sur l’épaule gauche : plusieurs lignes dont une formant un cœur. On aperçoit également ce qui ressemble à deux feuilles et la fin d’une phrase « … dans une autre ».

Sur la lèvre supérieure, Evelyne Ledoux présente une cicatrice, trace d’un ancien piercing enlevé. Sa tenue vestimentaire, au moment de sa disparition, est inconnue. La police précise qu’Evelyne Ledoux est fumeuse.

Si vous avez vu Evelyne Ledoux ou si vous savez où elle se trouve, merci de contacter le 065/619.619. Ce numéro est accessible 24h/24.