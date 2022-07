La chanteuse Julie Zenatti, tête d’affiche de la kermesse à Bouboule à Hornu

Après Hélène Ségara l’an dernier, c’est la chanteuse Julie Zenatti qui se produira cette année à la kermesse à Bouboule. Les festivités se dérouleront du 26 au 28 août. D’autres artistes sont également annoncés.

La traditionnelle kermesse à Bouboule se déroulera cette année du 26 au 28 août. L’événement hornutois a pris l’habitude ces dernières années d’accueillir de célèbres artistes. L’an dernier par exemple, c’était Hélène Ségara.

Lire aussi Retour sur les coulisses du concert d’Hélène Ségara à Hornu

Et pour cette nouvelle édition, c’est la chanteuse française Julie Zenatti qui sera la tête d’affiche. Révélée dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris, l’interprète de « Si je m’en sors » montera sur scène dimanche. Et c’est la jeune Quaregnonnaise Océana, gagnante de The Voice Kids, qui assurera la première partie du concert de Julie Zenatti.

Julie Zenatti vient de sortir un nouvel album. - Isopix

Océana. - H.W.

22.000 euros

Et des concerts seront également organisés les 26 et 27 août. Au programme vendredi : un show de Boris Motte, chanteur du groupe El Trio et finaliste de la saison 3 de The Voice Belgique. Mademoiselle Luna fera ensuite chauffer ses platines, annoncent nos confrères de la DH.

Les spectateurs étaient nombreux l’an dernier. - Pa.Ti.

Samedi, The Original Shows, le groupe de Boney M, fera monter l’ambiance avant que DJ Lila et MC Shurakano poursuivent les hostilités.

Il y en aura donc pour tous les goûts cette année. Et ce n’est pas une surprise, la commune de Boussu a augmenté son budget pour les festivités. La kermesse à Bouboule a reçu cette année un subside de 22.000€, soit 4.000 € supplémentaires par rapport à 2021.