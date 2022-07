Le «Jeudi des familles» au Grand-Hornu: découvrez les activités proposées

Les jeudis des vacances sont synonymes de découvertes en famille au Grand-Hornu. Tous les jeudis de l’été, le CID et le MACS vous proposent une combinaison parfaite entre expositions et ateliers ludiques.

déEn ce mois de juillet, et toujours dans le cadre de l’expo « Beyrouth. Les temps du design », le CID et le MACS vous proposent des activités à destination de la jeunesse et des familles.

Les 7, 14 et 28 juillet dès 11h : le MACS vous accueille le matin, dès 11h. Sorciers et sorcières, venez réaliser vos potions à base de plantes avant de découvrir en famille les expositions « Aline Bouvy. Cruising Bye » et « Gaillard & Claude. A Certain Decade ». Durée : 1h15 (visite + atelier). À partir de 6 ans.

Le jeudi 7 juillet à 14h : l’après-midi, rendez-vous à 14h, du côté du CID, afin de plonger au cœur du Liban avec l’activité de la Lanterne magique : l’Orient, univers magique rempli d’imaginaire !

Venez réaliser vos propres lanternes aux motifs orientaux et faites un vœu ! Qui sait ? Vous apercevrez peut-être un génie !

Durée : 2h (visite + atelier).

Les jeudis 14 juillet et 28 juillet à 14h : L’après-midi, rendez-vous à 14h, du côté du CID, pour découvrir l’univers du Liban et de Beyrouth.

Morceau par morceau et pierre par pierre, construis ta mosaïque colorée. Créativité, délicatesse et finesse au rendez-vous.

Durée : 2h (visite + atelier).