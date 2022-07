Qui sont ces personnages colorés qui ont envahi les rues de Mons?

Des silhouettes colorées sont apparues dans les rues montoises. L’obejctif ? Rappeler que c’est une zone de rencontre.

Si vous vous êtes baladé dans le centre de Mons ces jours-ci, vous avez sans doute croisé ici et là de drôles de silhouettes colorées. Ces figures représentant des piétons et des cyclistes, réalisées et placés par les services techniques de la Ville de Mons, ont pour objectif de rappeler aux usagers des rues du centre-ville que celui-ci est dans sa quasi-totalité une zone de rencontre.

Installés par la Ville de Mons. - D.R.

Dans les zones de rencontre du centre-ville. - D.R.

Ce qui signifie que sur cette vaste zone partagée, la vitesse est limitée à 20km/h et la priorité est donnée aux piétons et cyclistes sur l’espace public. Le piéton est libre de circuler sur toute la voirie et non seulement sur le trottoir.

En période de crise sanitaire et de distanciation sociale, les autorités communales ont instauré une zone de rencontre dans l’intramuros montois. L’objectif premier était alors de permettre aux piétons de faire leurs courses et se déplacer plus aisément et en sécurité dans les rues du centre-ville où souvent, les trottoirs sont très réduits vu le caractère ancien de la Ville. Mais la zone de rencontre offre de nombreux bénéfices , notamment un partage de la rue plus équilibrée et plus sécurisé pour tous les modes, ce qui a entraîné la Ville à vouloir pérenniser l’expérience.

Plus de sécurité

Charlotte De Jaer, l’Echevine de la Mobilité précise : « Les différents usagers cohabitent de manière plus apaisée dans un même espace, la rue est partagée de manière plus équilibrée, on laisse plus de place aux piétons et aux cyclistes tout en permettant la circulation des voitures. Les abords des écoles sont davantage sécurisés. Les rues à trottoirs étroits deviennent plus accessibles notamment aux personnes à mobilité réduite, l’accès aux commerces de l’intramuros est facilité. Bref, les déplacements en centre-ville deviennent plus agréables et plus sécurisés ».

Afin de rendre la zone de rencontre plus visible et dès lors plus respectée , différents éléments visuels seront placés les prochaines semaines pour attirer l’attention de tous les usagers: d’abord des silhouettes colorées dans les endroits les plus fréquentés, ensuite des marquages au sol bien explicites. Cette zone de rencontre va également évoluer au fil des mois par l’aménagement de certaines rues en plain-pied.

Des personnages qui marchent ou qui font du vélo. - H.W.

Des personnages colorés dans le centre de Mons. - D.R.

Si vous vous rendez au centre de Mons, que vous soyez piéton, cycliste ou automobiliste, n’oubliez plus ces quelques règles simples :

- Les piétons peuvent y circuler sur toute la largeur de la voie publique et non plus seulement sur les trottoirs (les passages pour piétons n’ont plus lieu d’être dans une zone de rencontre et doivent à terme complètement disparaître)

- La circulation des véhicules automobiles est autorisée à une vitesse maximale de 20 km/h afin de respecter la priorité des piétons et la sécurité des cyclistes.

Les zones piétonnes existantes conservent leur statut de zone piétonne.