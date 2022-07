Et voici les gagnants de nos deux concours Doudou 2022!

Des packs Doudou du Gin d’Mons, des places pour le parc Astérix, des tickets d’entrée pour le parc Plopsaqua… Les gagnants de nos deux concours Doudou 2022 ont été gâtés. Voici le nom des heureux élus.

In v’la co pou ein an. La ducasse de Mons 2022, après deux ans d’absence, a été grandiose. Rendez-vous le 4 juin 2023 !

Dans notre supplément Doudou, offert gratuitement avec votre journal La Province du mardi 7 juin, nous vous proposions deux concours. Vous avez été nombreux à participer. Et les gagnants ont été tirés au sort.

Le concours quiz Doudou

Il s’agissait de répondre à 10 questions en lien avec la ducasse de Mons. Et il fallait faire un sans-faute pour pouvoir tenter sa chance au tirage au sort. Des places pour le parc Astérix et le parc Plopsaqua étaient en jeu.

– Julien Lambert gagne deux places pour le parc Plopsaqua

– Steve Raux gagne deux places pour le parc Plopsaqua

– Corinne Fostier gagne deux places pour le parc Astérix

– Didier Golinveau gagne deux places pour le parc Astérix

Le concours Gin D’Mons

Il s’agissait ici de (re)découvrir le Gin D’Mons avec sa cuvée spéciale ducasse, un spiritueux créé par trois amis montois. Ici, il fallait simplement faire acte de candidature, sans quiz ou question.

– David Guelton gagne un pack (bouteille avec verres)

– Alexandre Wlodarczak gagne un pack

– Marie-Jeanne Lenoir gagne un pack

– Véronique Demebski gagne une bouteille

– Ludovic Dupuis gagne une bouteille

– Claudine Erbain gagne une bouteille

– Alain Colot gagne un t-shirt

– Marie-Louise Lebière gagne un tee-shirt

– David Saussez gagne un t-shirt

– Aurélie Pecquet gagne un t-shirt

Félicitations à tous les gagnants et rendez-vous l’année prochaine pour de nouveaux concours ducasse de Mons.