Accent intérim ouvre une seconde agence spécialisée à Mons

La société d’intérim Accent a ouvert neuf nouveaux bureaux en Wallonie, portant à 90 agences son empreinte au sud du pays. À Mons, l’agence est spécialisée dans la construction.

Depuis le début de cette année, entre janvier et avril 2022, Accent a ouvert 9 nouveaux bureaux spécialisés, ce qui porte le total de bureaux à 90 sur le marché wallon.

Les nouvelles agences (Namur, Arlon, Grâce-Hollogne, Marche-en-Famenne, Philippeville, Tournai, La Louvière et Mons) possèdent chacune différentes spécialisations, de la construction au commerce de détail, en passant par le transport et les métiers techniques. Objectif : répondre aux besoins spécifiques des marchés locaux et régionaux.

Les différents bureaux

Namur : Engineering / Food & Horeca

Arlon : Construction

Grâce-Hollogne : Engineering

Marche-en-Famenne : Retail

Philippeville : Construction

Tournai : Transport & Logistics

La Louvière : Industry & Production (2e agence)

Mons : Construction (2e agence)

En 2021, Accent avait déjà ouvert 16 bureaux en Wallonie, ce qui lui a permis de faire passer sa part de marché de 1,5 % en 2018 à 5 % actuellement. L’entreprise s’est également dotée d’un nouveau centre de formation à Namur.