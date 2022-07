Grand week-end festif dans le village de Nouvelles: voici le programme

Week-end festif et familial. - Photonews/D.R.

Nouvelles sera en fête ces 9 et 10 juillet 2022. Un grand week-end festif et familial vous y attend !

Au programme :

En continu sur la place du village, chapiteau, bar, petite restauration, métiers forains, château gonflable, animations pour enfants, DJ Momo.

Le samedi 9 juillet

– 13h00 : Course de cuistax. Une organisation de la Ville de Mons dans le cadre de la programmation « Destination Mons ». Infos et réservations sur www.mons.be

– 18h00 : Concert « Lili tout en musique »

Lili tout en musique. - E.G.

– 20h00 : Concert « Timeline Rock Cover Band »

– 22h00 : Soirée dansante animée par DJ Momo.

Le dimanche 10 juillet

– De 6h00 à 18h00 : Brocante et artisans dans la rue de Robersart et la rue Briffaut.

Antiquités, vide-grenier, créations artisanales et produits du terroir.

– De 7h00 à 12h00 : Circuit pédestre & VTT.

Circuit pédestre : 4 km – 8 km – 12 km. 2 €/adulte. Gratuit moins 12 ans.

Circuit VTT : 20 km – 40 km. 5 €/participant.

– 11h00 : Apéro musical animé par Nath Music

– 15h00 : Spectacle de Magie pour les enfants by Luc Pierre and Co.

Une organisation des Amis du Carnaval des Enfants de Nouvelles avec le soutien de la Ville de Mons.