C’est parti pour la première édition du Mons Sunset Festival

Le parc des Anciens Abattoirs accueillera la première édition de ce nouvel événement, le 23 juillet prochain.

C’est la Ville de Mons qui propose ce nouveau rendez-vous estival. La première édition est programmée dans le parc des Anciens Abattoirs le 23 juillet prochain, à partir de 13 heures.

Tous les concerts seront gratuits. Et toute la journée, des animations pour enfants (grimages, sculpteurs de ballons, spectacles de clowns) seront également organisées, et ce de 13 heures à 18 heures. La journée se veut festive, conviviale et familiale.

Côté musical

Différents groupes et artistes se relaieront sur scène.

– Les déménageurs :

Les Déménageurs sont 4. Ils vous proposent des « pop songs » interprétées avec des instruments traditionnels (flûte, banjo, accordéon…)

– S ! mon

Le groupe est mené par Simon Delannoy, auteur-compositeur-interprète, originaire de Tournai. Il rencontre Dada Ravalison, compositeur et guitariste du groupe Suarez, à l’aube du confinement 2020. Le batteur Pata Njava les rejoint en 2021.

– Lisza

Amoureuse des mots, passionnée de littérature, l’artiste vous proposera ses propres compositions.

– Alex Lucas

Le chanteur présente son premier projet solo, dans un style musical influencé par la pop, le hip-hop, la soul et le funk.

– Konoba

Konoba a passé 5 ans à étudier la musique et la production musicale en Angleterre. Raphaël Esterhazy, de son vrai nom, rentre alors en Belgique et lance son projet solo. En 2017, il sort son premier album « Smoke & Mirrors » et le premier single « On Our Knees » cartonne avec plus de 60 millions de streams. Sa tournée internationale a été interrompue par le Covid… Il s’apprête à revenir en force avec un nouvel album solo.

Konoba - JCH

– Funky fool

Il est DJ et producteur de musique électronique. Il sera même présent à Tomorrowland cette année.