Le projet de centre sportif commun à Lens et Jurbise retenu par la Région wallonne

Une salle multisports à Jurbise mais également occupée et gérée par Lens: c’est le projet. - SP

La Région wallonne a retenu le projet de complexe sportif commun de Jurbise et Lens, annoncent les deux communes dirigées par les soeurs Jacqueline et Isabelle Galant.

Sur une soixantaine de projets déposés, 12 candidatures, dont celle de Jurbise et Lens, ont été choisies par le ministre des Infrastructures sportives Adrien Dolimont. L’objectif sera d’ériger, en face du château communal de Jurbise, un tout nouveau complexe sportif commun aux associations sportives et aux écoles de Jurbise et de Lens.

Si les finances le permettent

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle qui apportera de nouveaux services pour nos communes. C’était une opportunité unique ! Désormais, d’autres étapes vont pouvoir être menées afin de concrétiser cette ambition commune. Nous aborderons l’étude financière du projet et nous poursuivrons que si les finances communales le permettent », explique Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise.

« Nous avons vu qu’une grande majorité d’associations sportives lensoises et jurbisiennes sont favorables à ce projet commun. Nous voulons soutenir nos écoles, nos clubs et nos associations dans la pratique sportive et c’est un projet intéressant, à quelques pas de notre entité », ajoute Isabelle Galant, bourgmestre de Lens.

Le futur complexe sportif pourrait proposer aux habitants des deux entités une grande salle multisports et une salle plus petite pour des disciplines comme le football, la gym, le basket ou encore la danse. Il serait géré en commun par l’intermédiaire d’un conseil de gestion composé de représentants des deux communes mais aussi des écoles et clubs qui utiliseraient les installations.