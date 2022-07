Des renforts cet été à la prison de Mons mais à quand un bâtiment neuf?

Eric Thiébaut a une fois de plus interpellé le ministre à propos de la prison de Mons. - D.R./E.G.

Le député-bourgmestre d’Hensies, Eric Thiébaut, a interpellé le ministre de la Justice à la Chambre, ce jeudi, à propos de l’état déplorable de la prison de Mons.

« Cela fait des années que je dénonce la situation à la prison de Mons », rappelle Eric Thiébaut.

114 prisonniers de trop

« Face au cri d’alarme lancé par le personnel et le directeur de la prison de Mons, j’ai interpellé ce jeudi en séance plénière de la Chambre le ministre de la Justice. La surpopulation atteint des niveaux inacceptables. La prison comptait ce 7 juillet 371 hommes pour 274 places et 44 femmes pour 27 places. Soit 114 personnes de trop ! Des détenus sont entassés les uns sur les autres. Les tensions avec le personnel, en sous-effectif, sont nombreuses et les agressions se multiplient. Cela devient intenable : 38 agents sont d’ailleurs en incapacité de travail. »

« A cela s’ajoute la vétusté du bâtiment que j’ai maintes fois dénoncée. Le bâtiment est complètement pourri : des champignons, des rats et des punaises sont toujours présents dans les cellules. Une partie du toit du côté de la cabine de haute tension menace même de s’effondrer. », poursuit Eric Thiébaut. « Cela ne peut plus durer ! J’ai donc demandé au ministre qu’il accélère l’arrivée de 10 agents supplémentaires avant le 1er août et qu’il inscrive enfin dans le Masterplan la construction d’une nouvelle prison à Mons. »

« Sa réponse laisse malheureusement transparaître une absence de prise de conscience réelle. S'il a bien confirmé l’engagement de 10 renforts pour cet été, aucun engagement concret n’a été pris en ce qui concerne la construction imminente d’une nouvelle prison à Mons. J’ai dès lors invité le ministre à venir sur place pour se rendre compte de l’urgence de la situation. Des actes forts doivent enfin être posés ! »