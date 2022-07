Retour à l’époque de la Renaissance ce week-end au château de Boussu

Le festival de théâtre Renaissance « Les loges 2022 » est le grand rendez-vous de l’été dans le parc du château de Boussu, ces 9 et 10 juillet. Le public partira à la découverte de « La route des épices ».

L’équipe du Théâtre Estrella, en collaboration avec l’association Gy Seray Boussu, le centre culturel et la Confrérie du Comté de Boussu, proposera un show-promenade gratuit, d’une heure, en boucle, tout l’après-midi.

Plus de 30 comédiens s’animeront sur le thème de la découverte savoureuse des épices par les explorateurs du 16e siècle. On partira tous à l’aventure aux côtés de Loretta, une jeune Vénitienne qui n’a pas froid aux yeux ! Mise au défi par le Doge, Loretta parcourra la moitié du globe à la recherche des épices les plus précieuses et les plus rares pour sauver son amour. Romantisme et aventure...

En soirée

Les soirs des 9 et 10 juillet à 20h à la salle culturelle de Boussu (à l’hôtel communal), le Théâtre Estrella proposera « La princesse de Tydore », une comédie héroïque de John Fletcher, contemporain de William Shakespeare. Il nous emmènera au fin fond de l’Indonésie dans un « soap d'époque » fait d’amour, dispute, ambition et gloire. Toute ressemblance avec des séries contemporaines est purement fortuite...

Une pièce en costumes d’époque, jouée pour la première fois en français. À ne pas manquer ! Une douzaine de comédiens se mêleront à autant de marionnettes traditionnelles et originales.

Échoppes d’artisans et petite restauration seront sur place durant les deux après-midi du week-end.

En pratique

Réservation obligatoire au 0483/84.94.33.

Le show-spectacle « La route des épices » sera donné les 9 et 10 juillet de 14h à 18h au parc du château de Boussu.

La pièce « La princesse de Tydore » sera représentée les 9 et 10 juillet à 20h à la salle culturelle de l’hôtel communal (3e étage) à Boussu.