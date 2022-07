Prison de Mons : N. Martin interpelle le Premier ministre et menace de fermer le site

Le bourgmestre Nicolas Martin a interpellé le Premier ministre Alexander De Croo et lui dresse le portrait de la prison de Mons. C’est catastrophique ! Si rien ne bouge, le maïeur menace de faire fermer la prison.

En avril dernier, le bourgmestre Nicolas Martin avait déjà décidé de prendre un arrêté visant la surpopulation carcérale et toutes les conséquences négatives qui en découlent tant pour les membres du personnel que pour les détenus. L’arrêté visait en particulier le quartier des femmes, où le rapport entre nombre de détenues et de places disponibles était du simple au double. Cela générait des risques en matière de sécurité publique et des conditions de travail qui ne pouvaient plus être tolérés. De plus, l’invasion de rats, de punaises de lit et de champignons pouvait avoir des conséquences sur la santé publique dans et en dehors de l’établissement.

Le bourgmestre rappelle la situation catastrophique de la prison de Mons au Premier ministre. - C.W.

Trois mois plus tard, le bourgmestre montois constate que rien n’a changé au sein de la prison fédérale. Pire, la surpopulation carcérale est encore plus importante : 371 hommes (+3) et 44 femmes (+1). Pour rappel, la capacité de l’établissement est de 274 hommes et 27 femmes. La tolérance de 25% nous amène à un chiffre de 342 hommes et 34 femmes au maximum, et ce, sans tenir compte du fait qu’une dizaine de cellules sont inutilisables.

Le Premier ministre interpellé !

Face au découragement du personnel qui effectue ses missions en sous-effectif et aux conditions intenables de travail, face aux conditions catastrophiques dans lesquelles les détenus sont gardés, face à l’état de vétusté extrêmement avancé de la prison, face aux risques liés à la sécurité et à la salubrité publique pour l’ensemble des Montois et enfin, face aux nombreuses interventions du bourgmestre sans que le gouvernement fédéral n’ait donné la moindre piste de solution sérieuse, Nicolas Martin a interpellé le Premier ministre Alexander De Croo afin que la situation soit prise en charge par les autorités compétentes.

« Sans solution rapide, je me verrai dans l’obligation de bloquer les admissions en recourant aux forces de police locales. Je compte également interpeller l’auditeur du travail. Il est en effet indispensable que l’autorité fédérale se saisisse enfin sérieusement du dossier et agisse en gestionnaire sérieux et efficace. J’attire l’attention sur le fait que cela pourrait me contraindre, à terme, à faire fermer la prison pour insalubrité. Cette mesure extrême aurait des conséquences majeures sur la politique carcérale belge. Mais elle serait le fruit d’une non-gestion de ce dossier par ceux qui en ont la charge depuis des années », précise notamment le bourgmestre dans son courrier adressé au Premier ministre.

Le bourgmestre rappelle la situation catastrophique de la prison de Mons au Premier ministre. - C.W.

La surpopulation est telle que les nouveaux détenus sont mis au cachot et dorment par terre, faute de place.

« A l’instar du palais de justice de Mons, qui est dans un état déplorable, la prison témoigne d’un manque criant d’investissements du gouvernement fédéral », ajoute encore le bourgmestre. « Un projet à 80 millions d’euros a été évoqué pour la construction d’un nouvel établissement mais jusqu’ici, rien de concret n’a été mis sur la table. Depuis sa construction en 1867, la prison de Mons n’a pas fait l’objet de travaux significatifs, ce qui la rend totalement inadaptée. Ce qui a été fait à Bruges, Leuven, ou ailleurs dans le pays en termes d’investissements doit aussi l’être à Mons. Mais pour cela, il faut que les ministres compétents sortent de leur bureau, traversent la forêt de Soignes et viennent jusqu’à Mons, même si ce n’est pas dans leur circonscription électorale. »

Une réunion extraordinaire

Ce jeudi matin, le cabinet du bourgmestre a assisté, à titre exceptionnel, à un comité de concertation extraordinaire en présence des représentants syndicaux et de la direction de la prison. Les représentants du personnel ont déclaré s’être sentis écoutés et respectés par l’autorité communale. Ils ont demandé l’appui du bourgmestre pour faire pression sur l’autorité fédérale et obtenir le transfert de plusieurs détenus et la venue très rapide de nouveaux agents pénitentiaires. Sept sont annoncés pour le 1er août.