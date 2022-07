Maisières: c’est lors d’une soirée dans un dancing en Allemagne que tout a commencé

Noces de diamant pour les époux Malgengreau et Schwenke. - D.R.

Maurice Malgengreau et Christel Schwenke se sont promis amour et fidélité à Hornu le 16 juin 1962. Soixante ans plus tard, c’est en leur domicile de Maisières qu’ils ont accueilli le bourgmestre accompagné par l’échevin de l’état civil.