Venez danser tous les dimanches de l’été sur la Grand-Place de Mons

Pour cette 10e édition, le Summer Dance vous attend les 10, 24 et 31 juillet ainsi que les 7, 14 et 21 août 2022 de 15h00 à 00h00 sur la Grand-Place de Mons.

Le plus grand événement estival dansant en plein air et gratuit de Belgique. Vous aimez danser ? Vous déhancher sur des rythmes enflammés et passer un bon moment entre ami(e)s, en famille, en couple… ?

Mais aussi, faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouvelles sensations ou simplement vous installer en terrasse et profiter du spectacle ? Si la réponse est oui, alors cet événement est fait pour vous ! Salsa, Bachata, Kizomba, Afro, Hip-Hop, Break Dance… Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! Les meilleurs sons Latinos du moment. Initiations à la Salsa, Bachata & Kizomba. Ambiance chill et DJ sets. Une organisation de AsiSalsa Label.