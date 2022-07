Nouvelles médailles pour les vins du Chant d’Eole de Quévy!

Les vins du Chant d’Eole de Quévy ont été dégustés à l’occasion du Concours Mondial de Bruxelles, un événement qui a pour but d’évaluer les vins de manière professionnelle.

Le 1er et 2 juillet derniers, le Concours Mondial de Bruxelles (qui se tenait en Allemagne) évaluait les vins effervescents. Cette année, 960 échantillons de vins ont été dégustés par le jury international. « Un concours unique en Allemagne et une dégustation du plus haut niveau : les vins, bières et spiritueux du monde entier sont dégustés par un jury international constitué uniquement de femmes, toutes professionnelles dans le domaine », détaille avec fierté Hubert Ewbank, le CEO du Chant d’Eole.

Des vins goûtés pour le Concours Mondial de Bruxelles. - Photonews

« C’est avec une immense fierté que nous vous annonçons que le domaine du Chant d’Eole a à nouveau été couronné d’une médaille d’or. Cette récompense confirme que notre vignoble se hisse parmi les grands domaines européens », annonce le directeur du domaine quévysien. Le Women International Trophy a lui aussi couronné le Domaine du Chant d’Eole et pour la première fois le nouvel apéritif, l’Eole Belgian Spritz.

Le spritz de Quévy

« L’Eole Belgian Spritz que nous avons lancé en 2021 est un apéritif réalisé avec une base de gin, aromatisé aux kumquats, qui lui confère un goût unique. Il ravira vos papilles accompagné d’une bonne bulle ou d’un tonic premium », décrit Hubert Ewbank.

Un domaine implanté sur le territoire de Quévy. - C.W.

Une troisième récompense a été attribuée au Blanc de Blancs du Chant d’Eole. « Un prix avec une saveur particulière car reconnu par des palets exclusivement féminins. Des récompenses qui ancrent nos produits dans une belgitude revendiquée et nous poussent vers toujours plus d’excellence afin de continuer à enchanter nos clients avec des flacons qui font notre fierté », conclut-il.

De nouvelles récompenses qui viennent s’ajouter à l’impressionnant palmarès de ce domaine quévysien.