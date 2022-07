Faire le tour du Grand Large à pied ou à vélo: voici votre avis!

Le Grand Large est un lieu apprécié par les Montois et les touristes. L’opposition Mons en Mieux a décidé de déposer une motion concernant son accessibilité. Voici les résultats de notre sondage.

Avec ses chemins de halage et sa vue, il est très agréable de se promener au Grand Large à Mons. À quelques kilomètres du centre-ville, le site propose une bouffée d’air frais et un dépaysement pour ceux qui s’y rendent. Pour les habitants de Mons, il est aussi le lieu où faire son jogging, sa promenade ou même boire un verre. Mais le lieu est-il vraiment accessible pour tous ? Selon Mons en Mieux, ce n’est pas le cas.

On vous a posé la question : « Pensez-vous qu’il soit possible de faire le tour du Grand Large à pied ou à vélo ? » 55 % d’entre vous ont répondu que ce n’était pas possible. En réalité, ce n’est pas possible entièrement. « Quand on est piéton, les grilles de l’ADEPS bloquent le chemin », explique Guillaume Soupart, le conseiller communal qui va déposer une motion. Une démarche qui a fortement irrité l’échevine de la mobilité, Charlotte de Jaer, expliquant que la majorité travaillait déjà sur cette idée.

« Il y a aussi le fait que le pont ferroviaire n’est pas sécurisé. C’est un problème pour les cyclistes. Quand on est une personne à mobilité réduite, tout est un souci ! La passerelle de Ghlin et le pont du Busteau ne sont pas accessibles aux PMR. Le système de pinces pour l’accès à la marina fait que les PMR ne peuvent pas la franchir. »

Plusieurs points à travailler

Selon 83 % des répondants, il est nécessaire d’agir pour régler cette situation. Nous avons proposé plusieurs alternatives. 36 % pensent que la priorité doit être mise sur le grillage qui bloque l’accès à l’ADEPS. 34 % considèrent qu’il faut rénover le pont où passent les trains et qui est difficilement accessible à vélo. 26 % mettent en avant le problème de pinces qui donne accès à la marina. Enfin, 4 % répondent qu’il n’y a rien de spécial à faire.