Travaux à l’hôtel de Ville de Mons: fin prévue pour l’été 2023

L’hôtel de Ville en travaux depuis plus d’un an. - H.W.

Les travaux de l’hôtel de Ville de Mons avancent. Le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin, explique qu’un nouveau projet est en cours pour les compléter.

Depuis plus d’un an, un important chantier de rénovation encadre l’hôtel de Ville de Mons. À ce stade, le déroulement du chantier se passe conformément aux attentes et les travaux se poursuivent, détaille le bourgmestre de Mons.

Actuellement la Ville procède à la rénovation de la façade, tant de l’hôtel de Ville que des bâtiments connexes (Toison d’Or et salle Saint-Georges), mais aussi des toitures, du chauffage etc. Ces travaux sont financés en grande partie, à savoir 90 %, par l’Europe et la Wallonie et permettront de redonner une cure de jouvence à l’hôtel de Ville montois.

L’hôtel de Ville en travaux durant le Doudou 2022 et probablement le Doudou 2023. - H.W.

L’intérieur aussi

La Ville a décidé d’ajouter des rénovations pour l’intérieur de l’hôtel de Ville. « Nous venons de déposer un projet complémentaire de rénovation, qui vise les salles intérieures. L’objectif est de les rendre accessibles aux visiteurs et aux citoyens. Les salons de l’hôtel de Ville servent principalement de salles de réunion, malgré leur valeur patrimoniale », détaille Nicolas Martin.

Grâce aux subsides sollicités, des travaux pourraient être réalisés dans le salon gothique, le salon Louis XVI, la salle des Commissions, le salon des Portraits ainsi que le salon d’Apparat. « Il est également prévu de réaliser un parcours scénographique et un éclairage patrimonial permettant la mise en valeur des façades », ajoute-t-il.

Il faudra être encore un peu patient, la fin du chantier de rénovation est prévue entre juin et septembre 2023.