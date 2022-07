Rénovation de la place de Boussu: le Conseil d’Etat tranche en faveur de la commune

Prévu en 2022, le chantier de rénovation de la place de Boussu va connaître beaucoup de retard. Et ce à cause de plusieurs éléments tout à fait inattendus. On vous explique tout.

En décembre dernier, nous vous annoncions que les travaux de réaménagement de la place de Boussu allaient bientôt débuter. Il ne restait plus à la commune qu’à attribuer le marché public, avant la fin du mois de juin, parmi les cinq candidats.

Malheureusement, les Boussutois devront encore attendre avant de voir leur place rénovée. En effet, si la commune a attribué le marché public du chantier à une société, une autre entreprise candidate s’est sentie lésée dans l’attribution du dossier. « Elle a donc déposé un recours au conseil d’Etat et en attendant, les travaux ne peuvent pas débuter car nous sommes en attente de la réponse de ce dernier », explique le bourgmestre Jean-Claude Debiève, lassé du retard que prend le chantier. « L’attribution définitive des travaux était faite mais il y a eu un problème technique au sein de notre cellule de marché public », regrette-t-il.

Une erreur dans le dossier

Dépité, le bourgmestre espère avoir une réponse rapide du conseil d’Etat. « Je suis dans l’expectative. Nous avons pourtant un juriste avocat qui s’occupe des marchés publics et nous nous retrouvons quand même avec des ennuis. Si le conseil d’Etat donne raison à l’entreprise qui s’est sentie lésée dans l’attribution du marché, nous devrons alors relancer un nouveau marché public. Et tout le monde le sait, cela prendra du temps. Cela ne ferait qu’accentuer le retard du début des travaux alors que je pensais qu’ils allaient démarrer sous peu. Pour le collège communal, cette nouvelle est aussi désolante. Le public va encore penser que les autorités communales ne font pas correctement leur boulot mais ce n’est pas le cas. Quand le dossier est arrivé au collège communal, tout aurait dû être en ordre. En tout cas, c'est ce qu’on nous avait dit », assure-t-il.

Des fouilles bientôt menées

Pour ne rien arranger, le département du patrimoine de la Région wallonne a adressé un courrier à la commune pour lui annoncer que des fouilles devraient être réalisées sur la place, à hauteur du kiosque. Une procédure tout à fait classique. «

On nous parle de Mérovingiens mais je n’en sais pas plus. Ce qui est certain par contre, c’est que des fouilles devront être réalisées avant le début des travaux de rénovation de la place. Ils creuseront certainement à 50 cm de profondeur et si quelque chose est découvert, on creusera encore plus bas », souligne Jean-Claude Debiève. Ces fouilles devraient donc, une nouvelle fois, retarder le début des travaux.

En plus de cela, la Région wallonne aurait émis des réserves quant à l’abattage des arbres disparates. « Je n’ai absolument eu aucun écho à ce sujet », affirme de son côté Jean-Claude Debiève. « Nous avons eu plusieurs réunions au sujet des arbres disparates et nous sommes arrivés à la conclusion que pour rénover la place, on ne pouvait pas garder tous ces arbres, vieux et malades. »

Pour rappel, le coût des travaux de rénovation est estimé à 2,5 millions d’euros dont 1,1 million d’euros de subsides reçus dans le cadre du plan FRIC (fonds régional d’investissement pour les communes) 2019-2021. Il faudra donc que la population soit encore un peu patiente avant de voir un nouveau macadam, un nouveau passage pour piétons, de nouveaux arrêts de bus et la plantation de nouveaux tilleuls…