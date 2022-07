Le Rœulx et Chapelle parées pour accueillir la 5e étape du Tour de Wallonie

Le 27 juillet Le Rœulx et Chapelle accueilleront la cinquième et ultime étape du Tour de Wallonie 2022. Plusieurs interdictions de stationner et de circulation seront de mise ce jour-là.

Trois ans plus tard, le Tour de Wallonie retrouve les terres rhodiennes. Avec 25 équipes engagées et un plateau qui se révèle chaque année, de plus en plus relevé, le Tour de Wallonie rentre dans le cœur des formations cyclistes et prend de l’importance au fil des éditions. Course cycliste professionnelle par étapes se déroulant sur 5 jours, le Tour de Wallonie propose aux coureurs de très beaux parcours, lesquels visitent nos provinces et régions de Wallonie.

Après une arrivée en juillet 2016 et le grand départ en juillet 2019, Le Rœulx a, cette année, le grand plaisir d’accueillir la cinquième et ultime étape de ce tour 2022 avec pour destination Chapelle-Lez-Herlaimont.

« L’accueil de cette compétition sportive d’envergure au Rœulx est pour notre ville une belle opportunité de promotion de notre région et lui donne une image compétitive et positive », communique la Ville.

Le mercredi 27 juillet, dès 11h15, vous pourrez côtoyer les sportifs qui s’adonneront aux traditionnelles séances d’autographes et qui viendront signer la feuille de départ sur le podium. Vous pourrez également découvrir leur staff technique sur la Chaussée de Mons. Le grand départ sera quant à lui donné Grand-place vers 13h00. Un premier départ, dit fictif, permettra aux coureurs de découvrir le centre du Rœulx tout en ayant la possibilité de les voir passer à faible allure. Après ce tour d’honneur, ils prendront la direction de Soignies via la rue de la Renardise et la rue de la Reine.

La boucle du départ fictif couvre les rues suivantes : Grand-place, rue Grande, rue Emile Vandervelde, place du Château, rue Paul Janson, Trieu à la Bergeole, rue de la Victoire, faubourg de Binche, Grand-place, rue Grande, chaussée de Mons et rue de la Renardise.

Le départ officiel sera donné à 13h05 : Rue de la Reine en direction de Thieusies (Soignies).

Circulation interdite dans plusieurs rues

Afin de garantir la sécurité de tous et de permettre l’organisation sereine de cette course, il sera interdit de stationner et de circuler du mardi 26 juillet à 14h au mercredi 27 juillet à 16h sur la Grand-place. Idem le mercredi 27 juillet de 8h à 16h au Faubourg de Binche (du numéro 1 au carrefour Rue de la Liberté), rue Saint Jacques Trieu à la Bergeole, rue de la Victoire, du Cargies, Neuve, d’Houdeng (entre carrefour Trieu jusque fin de voirie), Courte (partie brasserie), de l’Hôtel de Ville, rue Grande, Impasse du Paradis et Chaussée de Mons (entre Chemin des Croix et le Nº18).

Par contre, le sens unique sera abrogé le mercredi 27 juillet de 8h à 16h à la rue de la Liberté et il sera interdit de stationner le mercredi 27 juillet de 8h à 16h à la rue de la Renardise et à la rue de la Liberté. Idem de 12h à 13h30 pour le passage de la course à la rue de la Victoire, au Faubourg de Binche, rue Paul Janson, Emile Vandervelde et chaussée de Mons (entre la Renardise et E. Vandervelde) et rue de la Reine.

On créera aussi un sens unique le mercredi 27 juillet de 8h à 16h à la rue Trou au sable dans le sens rue des Croix vers Chaussée de Mons. Ainsi qu’à la rue des Croix dans le sens Chaussée de Mons vers la Rue du Trou au Sable. Idem rue du Château Saint Pierre et chemin des Croix (sens : Faubourg de Binche vers Chaussée de Mons).