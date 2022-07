Eric Thiébaut menace de bloquer le poste frontière d’Hensies!

Les habitants des villages autour de l’autoroute n’en peuvent plus. - N.E./L.J.

Depuis presque un an, l’autoroute est fermée quelques kilomètres après le poste frontière d’Hensies. Conséquence: la circulation est déviée dans les petits villages frontaliers. Et les routes d’Hensies sont elles aussi beaucoup plus fréquentées.