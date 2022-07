Damien, de Fleurus, a brillé aux championnats du monde de poker, à Las Vegas

Damien Hupé, un Carolo de 41 ans originaire de Jumet, a eu la chance de participer au plus beau tournoi des World Series of Poker, à Las Vegas. Ce dernier a effectué un très beau parcours, et a même remporté 17.000 dollars!

** ********** ** ** **** ************** ******* ********* ************* ********** * ********* **** *** ***** ** *** ******* ******* **** ** ****** **** *** ******** ** *********** **** ***** *** ***** ****** ** ****** ** ******* ** ****** * **************** ***** ** ***** ***** **** ***** ** *** ** ****** ** ********* **** *** ***** ***** ***** ** ****** * ** ****** ********** ********* *** ** ******** ***** **** *** ********** **** ***** ***** ********* ** **** ******** ** **** *** ***** ********** ******* ********* **** **** ****** ************* *** ********** *** ************ ** ****** ****** ******* ** ** **** ** ******** **** * ******** ** ******* ** ******* **** *** ***** ******** ******* *** *** ***** ************ ** ******** ******* **** ********* ** **** ** **** ****** **** *** ****** ***** ************************ ******* ** ****** ** ** ********** *** ****** ******** ** ****** ** *********** ****** **** **** *** ****** *** ***** *** ***** ********* ***** ** ****** ** ** **** ********** **** **** *** ****** **** ****** *** * ******** ****** ** **** **** ** ******** ** ** ****** ********************************* ******** ******* ** ** ***** *** **** ****** *** ***** **** ****** *** ******* ******** ** ****** *** **** *** ***** ******** ******* ************ ** **** ******* ****** * ***** ** ************ ************* ****** *** ********* ******* ** ****** ************** ** ** ****** ** ******** ** ***** ********** ****** ***** *** *** ************ **** ** *** ** *** ********* ******* ** ****** ******* *** ****** *********** **** ** ****** ***** *** ************* ** *** ********* ** **** **** *********** ******** *** ****** ********* **** *** ***** ****** ****** *********** ******* ********** ** ****** ******** ** **** ** ********** **** *** ** *********** ***** ***** *** ******** ******** ********** ********* *** ************** ** ****** ********** *** ** ***** ******* ** *** ******* ******* ***** ****** ** ********** ********** ********** ******** *** ** ***** ******** *********** *** ******** ** ******* *********** ** ***** ****** ***** ** ** ***** **** ******* ******** ***** *********** **** **** ********* ** ************ ** **************** ****** ** ************** *** ** ********* ** ****** ** ****** ** ** ******** ** *** **************** ******** ** *** ********* *** ************ ********** *** ** ********* ** ******** ** ** ******* ***** **** ** ************************* *** ******* ***** **** ********** ***** ****** ****** **** ** ***** ****** ***** ***** ** ********* ** ***** *** ******* **** *** ***** ****************** ** *** ******** *** ****** ****** ******** ************** ** ***** ** ** ******* **** ** ******** ************* ** ******* ***** *** *** ****** * ********* ** ****** ** ** **** ***** ****** *** ********* ******** ** **** *********** ****** **** ****** *** ******* ** ***** **** ******** ****** **** *** *** ***** **** ****** ******* ** ********** ****** ********* *** ** ***** ** ************ ** ******* ************** **** ********* **** **** ** ********** ****** ************** ** **** *** ** ***** ** ******* **** ** *** ** ****** ***** *** ** ** **** ***** *** ** ****** ********************** **** ***** *************