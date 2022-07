Pour la fête nationale, la Grand’Place de Mons se transforme en dancefloor

À l’occasion de la fête nationale, la Grand’Place de Mons va se transformer en dancefloor, comme le lundi de la ducasse de Mons. Un feu d’artifice est également prévu. La fête est organisée la veille au soir, le 20 juillet.

La Grand’Place de Mons se transforme en dancefloor géant à l’occasion de la fête nationale.

La Ville de Mons, avec la complicité de l’organisation About it, prévoit une soirée électro et un feu d’artifice sur la Grand’Place.

Voici les DJ qui se relaieront pour faire danser les Montois

20h – 22h : DJ Bongo

22h – 23h : DJ Floriane Charlet

23h – 00h : DJ Daddy K

00h – 00h15 : Feu d’artifice

00h00 – 02h30 : Brandy & Carneiro Percussions (Brésil)

