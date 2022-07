Le festival de Dour endeuillé: «Nous venons d’apprendre le décès de notre collègue»

Le Dour Festival annonce une triste nouvelle ce jeudi. L’équipe technique a perdu l’un des siens.

Ce jeudi 14 juillet, le festival de Dour a annoncé dans un communiqué la mort de Pierre Van Braekel, manager, agent d’artistes et gérant de label depuis de nombreuses années au festival.

Voici le communiqué.

« Nous venons d’apprendre le décès de notre collègue Pierre Van Braekel, manager, agent d’artistes et gérant de label avec qui nous avons collaboré de nombreuses années et programmé de nombreux concerts à Dour Festival. Il avait notamment accompagné Carlo Di Antonio, fondateur du festival, pour aller convaincre Les Bérurier Noir de se reformer pour un show exceptionnel en 2004. Pierre avait l’art de sentir les choses, de miser sur la jeunesse et de lui faire confiance. On ne le remerciera jamais assez pour tout ce qu’il a fait pour la musique en Belgique et pour le festival de Dour tout au long de sa carrière et avec son équipe. Toutes nos pensées vont à sa famille, ses proches, ses collègues et les groupes qu’il accompagnait. Tu vas nous manquer Pierre ! »