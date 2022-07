Projet de nouvelle prison à Mons: l’Inspection des Finances a rendu un avis négatif

Trop c’est trop pour les agents de la prison de Mons. Dany Delbart, dirigeant responsable du Sypol EPI, est prêt à monter au créneau. Son préavis de grève est prêt, mais pas encore déposé ! Il réagit, et nous explique la situation.

Dany Delbart, dirigeant responsable du Sypol EPI, connaît la surpopulation carcérale depuis 1987. L’agent pénitentiaire a 35 ans de carrière. Cela fait huit ans qu’il travaille à la prison de Mons, mais il est passé dans d’autres établissements pénitentiaires : Lantin, Ittre, Saint-Gilles, Andenne, Marche-en-Famenne et Dinant.

Aujourd’hui, un ras-le-bol général se fait ressentir à la prison de Mons. La plupart des agents ressentent un sentiment d’injustice, un manque de reconnaissance. « Le malaise est profond pour l’ensemble des acteurs », insiste le représentant syndical. « La dignité et la reconnaissance professionnelle sont pourtant des facteurs de santé et d’efficacité. »

Un comité de concertation extraordinaire s’est tenu ce jeudi, en présence de la direction de la prison montoise. Le bourgmestre Nicolas Martin y était représenté par une collaboratrice, qui a vu de ses propres yeux des rats. Le manque d’agents et la surpopulation carcérale sont évidemment de gros problèmes que rencontre la prison de Mons, sans parler de la vétusté du bâtiment et l’invasion de rats et punaises de lit. La construction de la prison de Mons remonte à 1863, et sa mise en service à 1867…

Ce jeudi, la majorité du personnel a voté pour qu’un préavis de grève soit déposé. La raison ? Le nombre d’agents de la prison de Mons n’est pas suffisant. À l’heure actuelle, il manque 17 agents. Ils sont seulement 200 agents. On leur promet l’arrivée de sept nouveaux agents en août, mais Dany Delbart demande à voir. Pour lui, les nouveaux agents doivent arriver le plus vite possible. « La situation est critique à l’heure d’aujourd’hui. Il est urgent d’avoir des renforts ! On arrive à quasi 120 détenus (hommes et femmes confondus) au-dessus de la capacité prévue dans l’établissement. » Pour rappel, la capacité de l’établissement est de 274 hommes et 27 femmes.

Préavis de grève

Le préavis de grève n’est pas encore déposé. Mais une nouvelle réunion est prévue mardi, et cela pourrait changer ! Les délégations syndicales et la direction de la prison seront notamment présentes. Des décisions seront-elles prises lors de cette rencontre ? « On verra », nous répond Dany Delbart. Si le manque d’agents n’est pas comblé et que le nombre de détenus ne cesse d’augmenter, le préavis de grève pourrait être déposé. Les collègues vont en parler ensemble mardi. « Le mien est prêt », souligne le dirigeant responsable du Sypol EPI.

« Le personnel fatigue, et essaie de faire son maximum pour calmer les esprits », précise-t-il. Ces conditions ne sont pas idéales pour les détenus non plus. Des bagarres éclatent en cellule. Ils se disputent pour savoir qui va prendre le lit, par exemple. Certains détenus préfèrent même rester dans des cellules avec des punaises de lit, faute de place.

En avril dernier, le bourgmestre Nicolas Martin avait pris un arrêté visant la surpopulation carcérale, et en particulier le quartier des femmes. Cela a fait sourire quelques agents, l’arrêté n’a jamais été respecté. Du moins, il ne l’est plus actuellement. Il est épinglé sur la porte d’entrée pourtant… Le personnel, tous grades confondus, est satisfait de la réaction du maïeur, nous apprend-on, et espère qu’il n’hésitera pas à faire appel à la police locale pour empêcher l’arrivée de détenus supplémentaires comme il l’a annoncé.