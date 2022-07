Évalués par des Canadiens, les hôpitaux EpiCURA reçoivent une médaille d’or!

20/07 08:00 → 20/07 23:00

Mercredi, le temps sera instable avec le développement de quelques averses orageuses. Cela commencera déjà en seconde partie de nuit de mardi à mercredi avec quelques averses et orages localisés mais c'est principalement mercredi après-midi et en soirée que les averses orageuses les plus actives sont prévues avec probablement sur certaines régions 20 à 30 mm.