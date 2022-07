Cuesmes va bientôt accueillir un village de jeux gonflables gratuits!

Tout un village de jeux gonflables et d’autres activités va bientôt ouvrir ses portes à Cuesmes. De quoi amuser les enfants qui ne seront pas partis en vacances.

C’est dans le cadre des événements « Destination Mons » prévus tout cet été qu’est organisée l’ouverture de ce grand village de jeux gonflables à Cuesmes. Ce parc de structures gonflables, qui proposera aussi des pistes de go karts ou encore des poneys mécaniques, sera accessible gratuitement. Il est destiné aux enfants de 3 à 12 ans et sera ouvert pendant trois jours, à partir du vendredi 29 juillet.

« Nous vous y attendons nombreuses et nombreux, en famille, pour un très chouette moment ! Et en plus, l’accès est gratuit ! », précisent les organisateurs.

Le parc sera sonorisé pour que l’ambiance soit encore plus festive. « Vous pourrez profiter du bar de Pito et manger auprès de différents food trucks présents pour l’occasion », lance encore l’organisation.

En pratique

Le village festif et familial sera installé voie de Wasmes à Cuesmes, entre la piscine communale et la salle omnisports.

Il sera ouvert pendant trois jours :

– Le vendredi 29/07 de 10 heures à 20 heures

– Le samedi 30/07 de 10 heures à 20 heures

– Le dimanche 31/07 de 10 heures à 18 heures