Tennis: de valeureux vétérans à Mons-Bo, champions du Hainaut!

Les juniors vétérans des Cheminots, vainqueurs du derby face à Nimy et champions du Hainaut. - D.R.

Ce week-end, trois clubs régionaux, les Cheminots, Nimy et Quiévrain, disputaient une finale d’interclubs hennuyers, respectivement en D2, D4 et D5 Messieurs 35 ans. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est qu’ils n’ont pas loupé leur rendez-vous.