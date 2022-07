Un dimanche rempli d’animations avec le peintre Van Gogh à Cuesmes

Ce 31 juillet, une journée d’activités est prévue à la Maison Van Gogh de Cuesmes : visites guidées, concert en patois borain, dégustations, jeu de bouloir… C’est gratuit !

Le 27 juillet 1890, Vincent Van Gogh perdait la vie à Auvers-sur-Oise, près de Paris. Aujourd’hui, la Maison Van Gogh de Cuesmes souhaite fêter cet artiste mondialement connu. Le dimanche 31 juillet, ce lieu bucolique à deux pas de Mons vous accueille avec un programme estival pour petits et grands ! La matinée sera consacrée à des activités en patois borain alors que l’après-midi sera dédiée aux familles avec des activités proposées en français et en néerlandais. Elles vous donneront l’occasion de venir découvrir ou redécouvrir de manière ludique et créative ce personnage hors du commun ! Pour vous assurer un moment agréable, des dégustations de produits locaux seront proposées durant toute la journée.

Située à quelques kilomètres de Mons, la maison ouvrière dite « Maison Van Gogh » a accueilli Vincent Van Gogh de juin à octobre 1880, à la fin de son séjour de près de deux ans dans la région houillère du Borinage.

Au programme

À 11h00 – Visite guidée en patois borain par Bernard Baumans

Le patois borain, issu du picard était pratiqué par les gens de la région du temps de Van Gogh. De nos jours, certains pratiquent encore cette langue régionale pleine de saveur et d’humour. Nous vous proposons de découvrir ce patois avec une visite et un concert apéritif en patois.

Durée de la visite : 1h

Nombre de personnes : 25 personnes

Réservation recommandée

À 12h00 – Concert apéritif en patois borain par Bernard Baumans

Auteur, compositeur, interprète en français et en borain, Bernard Baumans a été lauréat de la chanson wallonne. Amoureux de son terroir et de Georges Brassens, il propose de redécouvrir des chansons issues du répertoire de l’artiste adaptées en patois borain.

Durée du concert : 30 minutes

Sans réservation

Dès 12h00 – Dégustation de bières et produits locaux sur place

De 13h30 à 16h00 (en continu) – Atelier collage « Les petites histoires de Lo – spécial Monsieur Vincent » en français et néerlandais

Entrez dans l’univers poétique, décalé et plein d’humour de Lo et laissez vagabonder votre imagination pour raconter, avec ciseaux, colle et petits papiers, les aventures de Monsieur Vincent !

Durée : 30 minutes

Maximum 8 personnes en même temps (à partir de 6 ans)

Sans réservation

De 13h30 à 16h00 (en continu) – Atelier gravure sur gomme en français et néerlandais

Initiez-vous à la gravure sur gomme et créez un tampon souvenir de votre visite chez Vincent !

Durée : 30 minutes

Maximum 8 personnes en même temps (à partir de 6 ans)

Sans réservation

De 14h30 à 16h00 (en continu) – Jeux anciens – Initiation au jeu de bouloir par Retour aux soules – Borinage et Hauts-Pays

Ancêtre du bowling, le jeu de bouloir a longtemps été un passe-temps sportif pratiqué selon diverses variantes en Wallonie et dans le Nord de la France.

Sans réservation

À 14h00 – Visite guidée adaptée aux familles / néerlandais

Durée : 1h

Nombre de personnes : 25 personnes

Réservation recommandée

À 15h00 – Visite guidée pour individuel adaptée aux familles / français

Durée : 1h

Nombre de personnes : 25 personnes

Réservation recommandée

À 16h00 – Concert par les Tap’ à Gailles - Musique du monde

Rencontre musicale entre Cawan et Bardala, duo de chanteurs, conteurs, multi-instrumentistes et Grand Fred Vanlierde, chanteur-percussioniste et conteur. Répertoire d’airs et de chants du monde chantés en langue picarde, français, anglais, arabe dialectal marocain, mais aussi autour de compositions originales s’inscrivant dans la continuité de traditions musicales vivantes et accompagnées par de multiples instruments : épinette, crwth, ney, kaval, différentes flûtes, tambours sur cadre, derbouka, dohol, triangles, spoons, coquillages, sonnailles…

Durée : 1h

Sans réservation

Infos pratiques

► Site de la Maison Van Gogh accessible le 31 juillet de 10h à 18h

► Tarif : gratuit

► Adresse : rue du Pavillon, 3 – 7033 Cuesmes

► Réservations du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h30 au +32 65 40 53 46 ou par mail à groupes@ville.mons.be