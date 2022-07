Les bus TEC déménagent de la place Léopold à Mons: voici où aller

À partir du 1er août, tous les bus de la place Léopold sont déplacés sur le quai TEC/SNCB de la nouvelle gare de Mons.

« À partir du 1er août 2022, le chantier de la gare de Mons s’étend sur la place Léopold, indique le TEC. Nos bus changent de quais et sont déplacés sur le quai TEC/SNCB de la future gare. Il n’y aura plus aucun embarquement ni débarquement sur la place Léopold ».

Une information importante pour les navetteurs !

Les lignes 6, 7, 9, 14, 14/, 14B, 15, 15/, 16, 16/, 17, 18, 22, 24, 34/, 50, 60, 82, 89, 129, 134/, U et E110 auront leur départ et terminus sur le quai TEC/SNCB. Elles ne se rendront plus sur la place Léopold.

Pas de changement pour les bus de la gare provisoire : lignes 1, 2, 19, 19/, 23, 41, 96 et E44.

Les départs du City’O et City’R se font toujours rue de la Houssière, à côté de l’espace TEC.

Pour toute information, contactez le TEC au 065/ 38 88 15 du lundi au vendredi de 7h30 à 18h ou par e-mail à l’adresse info.ht@letec.be

