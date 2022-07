Concours: gagnez 6 pass 5 jours pour le Summer Music Festival de Boussu!

Le Summer Music Festival fait lui aussi son grand retour ! Venez faire la fête sur le site du terril Saint-Antoine à Boussu. Ce sera du 10 au 14 août. Nous vous proposons de gagner 6 pass qui vous permettront de participer aux 5 jours du festival !

Du 10 au 14 août, les artistes s’enchaîneront et mettront le feu au terril Saint-Antoine de Boussu, nouveau terrain de jeu du Summer Music Festival. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une line-up qui positionnera le festival « en Wallonie, en Belgique, et même dans le Nord de la France, comme l’un des plus réputés en termes de musique urbaine ».

Vous pourrez par exemple venir écouter des têtes d’affiche de la scène rap française comme Hatik, Franglish, Maes, SDM, Guy2Bezbar, Larry, DA Uzi, ou encore Soolking. La nouvelle idole des jeunes, Eva, sera également de la partie. Toutes les informations sur le festival sont sur le site internet de l’événement www.summermusicfestival.be

Notre concours

Nous vous proposons de (re)découvrir l’événement en participant à notre grand concours. Six pass 5 jours sont à gagner. Concrètement, vous pourrez en profiter sur place, tous les jours de l’événement. Il y aura 3 gagnants. Ils remporteront chacun 2 pass. Vous avez jusqu’au mardi 2 août pour participer. Les gagnants seront tirés au sort parmi les réponses reçues. Ils seront prévenus personnellement.

Pour participer, rien de plus simple ! Il suffit de cliquer ici www.sudinfo/concours