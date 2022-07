Les Apéros montois de retour et cette fois, ce sera au Waux-Hall!

Ce vendredi, les Apéros montois sont de retour. La première édition s’était tenue au Jardin du Mayeur. Ici, rendez-vous au parc du Waux-Hall !

« Vous avez aimé l’événement du mois de juin au Jardin du Mayeur ? Nous revenons encore plus forts et encore plus grands : c’est ce vendredi 29 juillet au Waux-Hall », déclare l’ASBL qui organise les Apéros. Ce vendredi, dès 18h, le parc accueillera donc les amateurs. L’accès est gratuit.

Un DJ sera présent tandis qu’un bar sera ouvert pour abreuver toutes les personnes intéressées. On y retrouvera de la bière, des softs mais aussi des bulles pour un afterwork digne de ce nom.

L’ASBL Les Apéros montois est une organisation bénévole. Les bénéfices financiers sont destinés à la promotion de partenaires locaux et au soutien d’associations locales.

À noter que les Apéros continuent sur leur lancée avec le paiement dématérialisé. N’oubliez donc pas votre carte et si vous n’en avez pas encore, vous recevrez une carte à créditer, valable à vie et qui coûte 2 €. Le montant sera utilisable sur tout événement à venir, même ceux des prochaines années.

«Trolls & Légendes» revient à Mons au mois d’août, pour une journée festive Plusieurs stands ainsi que des espaces consacrés aux jeux de société figurent au programme. - Trolls & Légendes Après son grand retour en avril, avec un festival organisé sur 3 jours, Trolls & Légendes remet ça. Une nouvelle journée festive est prévue à Mons en plein mois d’août ! Le festival « Trolls & Légendes » a fait son grand retour à la mi-avril après trois années d’absence. Plusieurs invités de prestige ont fait le déplacement comme Brigitte Lecordier, la voix française de Son Goku. Prévu sur trois jours, le rendez-vous avait une nouvelle fois attiré la foule avec un total de 21.750 visiteurs. Lire aussi Une nuée de créatures au Lotto Mons Expo pour le festival Trolls & Légendes (photos) Entrée gratuite Ceux qui ont manqué l’événement pourront en quelque sorte se rattraper le samedi 13 août à l’occasion d’une journée spécifique prévue aux Anciens Abattoirs de Mons. « La Ville de Mons cherche à organiser un maximum d’animations au cours de ces mois de juillet et août », explique Laurent Brossart, le responsable presse de l’ASBL « Trolls & Légendes ». Lire aussi Jardins éphémères, DJ afterworks, concerts… Un été animé à Mons avec 60 activités! « Elle nous a demandé dans ce cadre d’organiser une petite journée festive. Ce sera en quelque sorte l’équivalent de notre festival à une plus petite échelle évidemment. Il y aura des stands dédiés aux jeux de société mais aussi un marché avec de la nourriture, des accessoires et des vêtements. Nous avons également des pistes afin de proposer des animations musicales. Un camp médiéval sera installé sur place. Les visiteurs auront la possibilité de participer à une initiation au combat avec des épées en bois. Il y aura également du tir à l’arc. » L’événement se déroulera le 13 août de 11h à 19h et l’entrée sera gratuite.