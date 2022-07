Dernière étape du Tour de Wallonie: voici où voir les cyclistes à Jurbise et Lens

Ce mercredi, la dernière étape du Tour de Wallonie traversera les communes de Lens et de Jurbise durant leur parcours reliant Le Rœulx à Chapelle-lez-Herlaimont.

La police de Sylle et Dendre prévient la population. Le Tour de Wallonie va passer par plusieurs communes de la région ce mercredi. « En début d’après-midi, notre zone de police sera traversée par la 5ème étape du Tour de Wallonie. La course traversera Lens, Jurbise et Silly », explique la police.

À Lens, la course passe par Montignies-Lez-Lens, le centre de Lens et Lombise. À Jurbise, elle passe par les villages de Masnuy-Saint-Pierre et de Masnuy-Saint-Jean. Puisque la course démarre à 13h du Rœulx, les cyclistes devraient traverser notre région entre 13h30 et 14h. Ceux-ci vont avoir affaire à une zone pavée de plus de 2km entre Lens et Jurbise ainsi qu’à un passage à niveau sur l’entité jurbisienne.

Le passage de la course. - Tour de Wallonie

Les caravanes publicitaires passeront légèrement plus tôt : comptez 12h55 pour apercevoir la première à Montignies-Lez-Lens.

« Cet événement impactera la circulation sur les routes empruntées par la course », précise encore la police.