Danse, théâtre, concerts: un festival artistique débarque au château d’Havré en août

Le Bozza Festival proposera durant trois jours des spectacles artistiques au château d’Havré. Cette première édition se tiendra en août.

Le rendez-vous est donné les 19, 20 et 21 août prochains au château d’Havré. « Durant tout le week-end, le château d’Havré ouvrira ses portes pour accueillir des spectacles de théâtre et de danse, des concerts, des expositions d’arts plastiques et bien d’autres. Le tout, dans une ambiance conviviale et détendue », détaillent les organisateurs. Au total, environ 40 artistes seront présents durant l’événement.

Ce « parc aux artistes » se tient dans le cadre unique du château havrésien. « Le Château d’Havré, une pépite architecturale et un lieu emblématique de la région de Mons. L’un des plus anciens et des plus prestigieux châteaux du Hainaut. Durant trois jours, ses murs vibreront au rythme des concerts, des performances théâtrales et des danses endiablées. Le contexte idéal pour faire le plein de « good vibes » en cette fin d’été », concluent-ils.

Durant le premier jour, plusieurs artistes musicaux viendront également animer le château.