Partez en balade à moto avec la police boraine

C’est devenu une tradition. L’amicale de la police boraine organise régulièrement des balades à moto. La prochaine est prévue le 4 septembre prochain.

C’est le dimanche 4 septembre que se tiendra la prochaine balade pour motos de la police boraine. L’objectif est de se promener sur les plus belles routes de la région, sur un parcours de 200 kilomètres environ.

Le départ et l’arrivée seront organisés au niveau de la concession Harley Davidson, installée rue de la Poire d’or à Cuesmes. Les inscriptions débuteront dès 8 h 30. Cafés et croissants seront offerts. Le grand départ, lui, sera donné aux alentours de 10 heures. L’inscription est à 6 euros pour les pilotes et à 4 euros pour les accompagnants.

Bien entendu, les nombreux motards participants seront encadrés par la police boraine.