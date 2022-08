Revenus, vieillissement... les chiffres de Colfontaine étudiés quartier par quartier

Second épisode de notre série intitulée «Votre commune sous la loupe». Aujourd’hui, on se concentre sur Colfontaine. Densité, revenu moyen, vieillissement de la population et entreprises, voici tous les chiffres quartier par quartier!

********* *** *** ******** ** ******* ***** ********* ** ********** *********** **** ****** *** ******** *** **** ********* ** ***** ******** **** *** ****** ********** **** *** ** ********** ******* ** ************* ** ****** ************** ** ******* ** ******* ************** ** ****** ********* ** ******** ** ***************** ******* **** *** ******** ** ****** ** ********** *** ****** ******** ** **** ***** ****** ************** *** ******* **** ****** ** *** ************ **** ****** ***** ******* ** ******* ** *********** **** *** ********** *** *** ********** ******** ** ******** *** ****** ** ****** ************* **** *** ******** ** ** ******** ****** *********** * ***** *** ****** ** ********** ** ** *********** ******* ********** ** **** ** ****** ** ******** ** **** ** *********** *** ****** ***************** ********** **** ** ******* ** *********** *** ****** ***** ***************** ********** *********** ***** ********** ** ************** *** ******* ******** **** ** ******** **** ******* ********** ** ************** *** ** ******* ***** ** ********** ****** ** ** *** ** **** *** ***** ** ***** ** ** **** ** **** *** ****** *** ******** ** **** ** ***** *** ****** *** ********** ** ****** ** ** ******** *** ******* *** **** *** ********* ** ***** ** ** **** ** ****** ** ********* ******* ** **** ** ** **** **** ** ******* ** ************ ** ******** *** **** ** ********* *** ********* ********** ** ************** *** ********** ** **** ******* **** *** ********* ** **** ** ** ******* *** ****** ******** *** ******* ** ************** *** **** ************** ************* **** ** ****** ******** ***** ***** **** ********** ***** ** ***** ******** ****** **** ***** ** ***** ****** *** ** ****** ** ************** **** ***** *** ******* **** ***** ** ************ ******* ****** ******* ** ***** *** ******* ****** ******** ** ** **** ****** **** ************ *** ******* *** ******** ** ***** **** *** **** ** ****** ** ** ******* ** ********** ******* ****** ************ ** ** ************* ************* ***** ********* ******* ** ************ ********* ** ****** ** **** ******** ** ******** ** ** ****** ******** ** **** ********* ***** ** ******* ** ********* ********* **** ** ** ***** ******** ****** **** ** ******* ********* ***** ** ********* ** ****** ****** *** ********** ** ***** ** ****** *** **** *** ********* ** ******* **** ********* **** ** ** ***** ******** ********* ***** *** *********** ** ******** ************ ** ****** *** ************ *********** ****** ***** *********** ******** ********** ********* ***** ************* ** ******* ********* *************** ** ******** ************ ** ** ******* ********* *** *********** **** **** ** ******* *********** ** ********** ***** ************* ** ** ************* ****** *********** *** *********** *************** **** ** ******* ********** ** ******* *** ********* ** ********* **** ** ******** ****** ********* *********** ** *** ************ ********** *********** ** *********** *********** ** ******* *** ********** ******* *** **** ** ********* *** *********** **** *** ********* ******* *** ******** **** ************ ** ****** ** *********** **** *** ******** ************* **** ** ********* ** ** ********** ** ** ******** *** ******** ** ******** ************************ *** *** ** **** ******* ****** ********** ** **** ** ******** *** ******* *** **** ********* ****** *************** ******* ********** ** ** **** ** **** ********** *************** ** ******* ********* ************** ** ************ ** ********** **** *************** ** ******* *********** ** ******* ************* ** ** ************* **** ** ******** ***** ********** ******* ***** ** ******** **** ***** ** ******** ************** *** ********* ** ******* ** ********** ********* ******** *** ***** ********** *********** **** *************** ** ******* ********* ******** ***** ****** *** ** ******** **** *** *************** **** **** ********** ********* *** ***** ******** ****** ******** *** ** ****** **** ******** *** *** ******** **** **************** ****** ********** *********** ** ******* *************** ************ **** ** ******** ** ******* ** ******* *************** **** *************** *************** *** ******** ********* ******************************** **** ** **** *** ********** **** ******* ** ******* *** *** ********* **** *** ******* **** ********** *** ** ************** ******************** ** ****** ******* ** ****** ** ********** *** **** ******* *** ******** ** ******* ***** ********** **** ** ********* ** **************** ** ************* ** ***** ** ************ **** ****** ** *********** *** *** ****************** ********** *** ********** ** ********** **** ** ******* *** ********* ** ************ ** ***************** ******* *** ******** **** *********** **** ***** ******* ******* ************** ******** *** ******** *** ******** **** ***** ********** **** *** ************** ******** **** ** **** ** ********* ******** **** *** ******* ************ *** ******** **** ************* ** ********* *** *** ********** ***** ***** *** ******** ****** *** *********** *** ******** ** ******* ** *** ****** *********** ** ***** **** *************** *** ** **** *********** ********************* *********************************** ** **** ****** ********** ********* ** ******* *** *********** *********** **************************** Votre commune sous la loupe: l’entité de Boussu, étudiée quartier par quartier Premier épisode de la série statistique : Boussu. - T.D. / V.P. Premier épisode de notre série intitulée « Votre commune sous la loupe ». Retrouvez les chiffres de la commune de Boussu quartier par quartier. Densité, revenu moyen ou vieillissement de la population, vous saurez tout sur votre commune. ** ****** ****** *** ** ********* ******* ** ****** **** ** ****** ******* ** ***** ***** ** ************** ******* ***** ** *** ****** ********** *** ** ********** ******* ** **** ******** ** ******************* **** ***** ***** *** ** ********** ****** ** ****** ** ****** ** ** ******** ** ********** **** *** ***** ** *** *************** ******* **** *** ************** ** ****** ** ***** *** ** ********* ** ****** ****** ** ********** ** ** ******** **** ******* ***** **** *** ************** *** *** ******* ****** **** *** **** **** **** ** ********* ** ********* *********** ** ** ******** *********** ********* ************ ***** ********** *** ** ******* *** **** ****** ** *** ******* * **** **** ******** ************ ***** ******** ** ********* ******** ** ***** **** ** ****** ** ****** ** ********** ** **** *** ********* ********** ** *** ********* *** ********** ********* ***** ** ******** ***** *********** *** ******* **** ******* ** ******** **** ** *** ***** ** ******* ** ******* ********** *** ***** ******* ***** ************ ************* ** **** *** ********* ** ****** *********************** *** ************** *** ************ **** **** ** *********** ** ******* *** ** ***** ******* ********** ********** * ********* ******* **** *** ******** ** * * **** ******** ** *********** **** *********** ******* ****** **** ** ******** ************ ** ********* *** ********* ** ******** *** ******** *** ********** ***** ** **** **************** ****** *********** ********* ********** ** ************** ** ** ********** ****** *** ****** ******* ** ******* *** ********* ******* ** ****** *** ** ****** ********** ** **** ** *** ******** ******* * * ********* ** ********* ******* ** **** ** ** *** *** ** ****** ** ***** ** ** **** **** ************** ********** *** ** **** ** *** **** **** *** **** *** ****** ** ***** ** ** **** ** * * *** ********* ** **** ** ** **** ***** *** ** ****** ** *** ** ********* **** ** *** ** ** ******** ** ****** ** ********* ******* **** ** ** ******** ** *********** **** ** ** ** ***** ** ***** ******* ***** *** ***** ** ** *** **** ************ *** ******* ** **** ** ** **** **** *** **** ******** ********* ***** ******* ******** *** ***** *** ****** ** ***** ** ** **** ** **** **** *** ********* **** ******** ** ********** *** ***************** ****** ********** ******** *** ****** ******* ** ******** ********** ** *********** ***** ** ****** ** ***** *** ****** ** * * ************ ** ********* ************* ** ****** ******* ******** ** **** *** ******* **** ******** *** **** ********* ************ ***** *** *** **** ** **************** ** ********** ********* ** ************* *** *** *** ********** ******** ****** * ***** *** ********** ** ** ********** ** *********** **** ******* ** ****** ********* *** ** ******* ********* ** ****** ** ******** ******* * * ********** ************* ** ***** ******* * * *** **** ** ***** ** * * ******** ******** ********* ***** ** ************ *** ***** ********** **** ***** ** ********* ** ** *** *** *********** *********** ************* **** ** *** ******** *** **** ******* **** ******** ********* ** ***************** ******** *********** ********* ***** ****************** *********** ***** ********* ***** ********* ************** ** ******* **** ***** ************* **** ** **** ********* *** **** ********** ** **** ***** ** **** ******** ** ** **** *** ** ******* ** * **** *** ********* ******** *** ********* **** *** ******* ****** ** **** *** ******* **** ********* **** **** ** ** ******* ******* ** *** ** ******************* *** ******* ** ****** **** ********* *** ***** *** ************ ********** ** ****** ***** *** *** ********** ******** ** ****** ** **** ** ****** ************** ** ** ****** ************* *************** ** *** **** ** ****** ***** * ********* ** **** ** **************** ********** **** ** ****** ************** *** ******** **** ** ******* **** *** ********* ******* **************** ***** ****** **** ********* ** ************* ** ******* *********** **** *********** ********* *** ********* *** ** ******* ******** *** ****** ** ****** ******** ******** *************** ** ******* *********** ***** ** ** ***** *** *** ********** *** ****** *** *** ** ***** ******** *** ****** ** ********* **** ***** ********* ************* *********************** ********* ** ************ ** ***** ******* ************ ******* ** ****** ** *********** **** ****** ** ** *********** **** ***** ** ***** *** *** ********** ******** *** ************* ********** ***** ***** ** ***** ** ******* *** *********** *********** *** ****** * ******* *** ********** ******** ** ***** ** ****** ***** ****** ** ******** *** **** ***** ** ** ****** *** **** ******* ******** ***** ****** *** ** ******** **** *** *************** **** **** ********** ********* *** ***** ******** ****** ******** *** ** ****** **** ******** *** *** ******** **** **************** ****** ********** *********** ** ******* ************ **** ******* ************** **** *************** *************** *** ******** ********* ******************************** **** ** **** *** ********** **** ******* ** ******* *** *** ********* **** *** ******* **** ********** *** ** ************** ******************** ** ****** ******* ** ****** ** ********** *** **** ******* *** ******** ** ******* ***** ********** **** ** ********* ** **************** ** ************* ** ***** ** ************ **** ****** ** *********** *** *** ****************** ********** *** ********** ** ********** **** ** ******* *** ********* ** ************ ** **************** ******* *** ******** **** *********** **** ***** ******* ******* ************** ******** *** ******** *** ******** **** ***** ********** **** *** ************** ******** **** ** **** ** ********* ******** **** *** ******* ************ *** ******** **** ************* ** ********* *** *** ********** ***** ***** *** ******** ****** *** *********** *** ******** ** ******* ** *** ****** *********** ** ***** **** *************** *** ** **** *********** ********************* ************************************