Quand Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, se compare à Nabilla… (VIDEO)

Sur les réseaux sociaux, les internautes sont parfois très agressifs. Jacqueline Galant, bourgmestre de Jurbise, a répondu à ses cyber-détracteurs dans une vidéo mêlant sarcasme et ironie.

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par ‘Dreamr’, Jacqueline Galant répond aux remarques négatives des citoyens. Dreamr, c’est le média du Mouvement Réformateur qui prétend traiter l’information de manière égalitaire. Il a regroupé différents commentaires gentiment émis par les ‘haters’ (NDLR : les détracteurs qui utilisent les réseaux sociaux pour rabaisser une personne) de la bourgmestre de Jurbise. Plusieurs politiques se sont déjà prêtés au jeu comme Marie-Christine Marghem ou encore Georges-Louis Bouchez.

Dans cette vidéo, Jacqueline Galant n’hésite pas à user du sarcasme pour répondre à des commentaires aussi vulgaires que provocants. À celui qui demande si la bourgmestre est « à côté de la plaque », elle répond : « Je ne pense pas et si on peut parler de plaque, j’ai une plaque personnalisée (NDLR : où il est inscrit Jurbise), comme ça, ça fait encore un sujet de critique supplémentaire. »

« Les éditions Luc Pire n’auront jamais aussi bien porté leur nom. Plus sérieusement, j’hésite entre acheter ce livre et celui de Nabilla », commente un certain Etienne, faisant référence au livre qu’avait sorti Jacqueline Galant début 2017. « Les points communs entre Nabilla et moi : notre couleur de cheveux est la même et on a toutes les deux une poitrine volumineuse… mais sinon, je pense qu’on n’a pas trop de points communs », lance la bourgmestre.

« On se connaît ? »

Une citoyenne n’hésite pas à tacler Jacqueline sur son âge en lui demandant si elle « avait du mal de vieillir. » « Non, je suis très bien dans ma peau, j’ai un petit de 4 ans et demi et un jeune homme… enfin, mon homme est jeune », répond-elle en riant.

Un autre commente : « Elle a toujours été chiante et ce, depuis sa naissance. » La réplique est sans équivoque : « Gaston, on se connaît ? Parce que je n’ai pas l’impression ! »

Jamais arrêter la politique !

Un certain Jean-Luc accuse la députée d’être « d’une incompétence monumentale » et lui propose d’aller sur le terrain avant de se dire soulagé de la voir quitter la politique… « Jean-Luc, on dirait que tu n’es pas au courant mais je n’ai pas arrêté la politique depuis plus de 20 ans ! Et s’il y a bien quelqu’un qui est toujours sur le terrain, c’est moi. À mon avis, tu devrais un peu suivre mes réseaux sociaux où je montre mes visites ! Moi, j’adore les gens donc je suis toujours sur le terrain ! »

Des remarques parfois peu pertinentes... mais la bourgmestre ne se démonte pas. - Capture d’écran Youtube - Dreamr

Si certains sont peu courtois, d’autres n’hésitent pas à être complètement vulgaires… « T’étais juste une grosse *** de**** dont il fallait se débarrasser au plus vite, et tu l’es toujours ma chewwieeee », commente David, qui parodie la célèbre Cristina Cordula, la styliste qui anime l’émission « Les reines du shopping ». La bourgmestre de Jurbise a répondu à ce commentaire peu sympathique par un simple : « C’est manifaïk ma chewwieee, j’aimerais te rencontrer ! », parodiant la styliste à son tour.

