Des distributeurs de colis ont été installés dans le centre-ville de Mons (vidéo)

Depuis quelques jours, bpost et la Ville de Mons ont installé 5 nouveaux distributeurs de colis. De quoi pouvoir retirer tous vos colis à pied ou à vélo. Sans compter qu’ils vous permettent de gagner du temps.

Cinq nouveaux distributeurs de colis viennent d’être installés dans le centre-ville de Mons. Concrètement, ils vous permettent de réceptionner ou d’envoyer un colis 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Plus besoin de faire la file dans un bureau de poste. C’est donc rapide et efficace. Par contre, vous devrez télécharger l’application bpost sur votre smartphone et suivre les différentes indications. Ces distributeurs n’ont pas d’écran tactile. Tout se fait avec l’application et c’est grâce à elle que vous pourrez ouvrir les différents casiers.

Où sont-ils installés ?

Cinq nouveaux lieux ont été choisis.

– Place de la Grande Pêcherie

– Rue du Rivage nº1

– Rue des Sars nº2

Ici sur l’esplanade Anne-Charlotte de Lorraine. - LJ

– Esplanade Anne-Charlotte de Lorraine nº1, entre les bâtiments du gouvernement provincial et de la RTBF

– Rue des Caches

Plus écologique

Avec ce projet, bpost et la Ville de Mons veulent aussi faire un pas de plus vers des livraisons sans émission de CO2. C’est ce que l’on appelle une écozone, une zone dans laquelle un réseau dense de points d’enlèvement et de distributeurs de colis est créé. « Tous les colis sont transportés de manière écologique, notamment avec des véhicules électriques et, à terme, des vélos-cargo » souligne bpost.

Et comme les colis de plusieurs clients peuvent être livrés à un seul endroit par les employés, moins de kilomètres sont ainsi parcourus. Cela entraîne aussi une réduction du trafic dans le centre-ville.