Agression à la gare de Mons ce mardi: une personne attaquée à l’ammoniaque

Une agression à l’ammoniaque s’est déroulée ce mardi matin à la gare de Mons. Une personne a reçu de l’ammoniaque au visage ! Une enquête judiciaire a été ouverte. Beaucoup de témoins ont assisté à la scène. Les auditions sont en cours.

La caserne des pompiers montois a reçu un appel ce mardi matin. Les ambulanciers ont été envoyés sur place. Et pour cause, à l’appel, on expliquait qu’une personne aurait lancé un produit corrosif à la tête d’une autre.

La police de Mons-Quévy n’a pas souhaité s’exprimer vu qu’une enquête judiciaire est en cours. Le parquet de Mons, de son côté, a été avisé des faits. Les circonstances de l’attaque restent à établir. Une chose est sûre, les faits sont d’une extrême violence. « De l’ammoniaque a été envoyée au visage d’une personne », nous confirme Damien Verheyen, substitut du procureur du Roi de Mons.

Les témoins auditionnés

À l’heure d’écrire ces lignes, l’état dans lequel se trouve la victime n’est pas encore déterminé. De nombreux témoins ont assisté à la scène. « Toutes les auditions sont en cours », conclut le substitut du procureur du Roi.