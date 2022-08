Le SMF, c’est dans moins d’une semaine: voici tout ce qu’il faut savoir!

Le Summer Music Festival fait lui aussi son grand retour cet été ! Venez faire la fête sur le site du terril Saint-Antoine à Boussu du 10 au 14 août 2022.

Du 10 au 14 août, les artistes s’enchaîneront et mettront le feu au Terril Saint-Antoine de Boussu, nouveau terrain de jeu du Summer Music Festival. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est que les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands pour proposer une line-up qui positionnera le festival « en Wallonie, en Belgique, et même dans le nord de la France, comme l’un des plus réputés en termes de musique urbaine ».

Vous pourrez par exemple venir écouter des têtes d’affiche de la scène rap française comme Hatik, Franglish, Maes, SDM, Guy2Bezbar, Larry, DA Uzi, ou encore Soolking, qui fera mercredi l’ouverture du festival. La nouvelle idole des jeunes, Eva, sera également de la partie.

Billets

Ne tardez pas si vous souhaitez acheter vos billets pour vous rendre au SMF22. Il ne reste en effet que quelques jours pour bénéficier du prix « pré-vente » de 27 € pour un jour et de 55 € pour les cinq journées. Sur place, les tickets coûteront plus cher, à savoir 40 € la journée ou 70 € pour l’entièreté du festival.

À l’heure d’écrire ces quelques lignes, 80 % des billets sont déjà sold-out. Richard Vanderhaegen, l’un des organisateurs du festival, nous explique que le mercredi et le dimanche sont les jours les plus plébiscités par les festivaliers, sans aucun doute grâce la présence respective de Soolking et de Hatik. « On espère 40.000 personnes », révèle-t-il.

Pour rappel, les tickets sont disponibles ICI. L’entrée est gratuite pour les enfants jusqu’à 3 ans inclus.

Programmation et horaires

Les festivaliers pourront profiter de 3 scènes lors du Summer Music Festival : la « Mainstage » et toutes ses stars nationales et internationales. L’immanquable « +30 Retro Hall » avec entre autres Mlle Luna, Joss, Furax ou encore Cosmic. Et enfin, la « Schweppes Club » qui permettra de découvrir de nouveaux talents.

À vous donc à organiser votre programme selon vos préférences !

Météo

C’est le nerf de la guerre en Belgique lorsque l’on prévoit de faire un événement en extérieur : la météo. Mais bonne nouvelle pour le Summer Music Festival puisque celle-ci sera au beau fixe ! Les prévisions actuelles annoncent en effet plus de 30ºC, et ce pour les cinq jours du festival. « Ça s’annonce très ensoleillé pour les cinq jours, cette météo est une grande chance pour nous », se réjouit Richard Vanderhaegen.

Prévoyez donc votre plus belle casquette ou plus beau bob, ainsi que de la protection solaire pour éviter tous bobos. Il sera également très important de bien s’hydrater. Et encore une fois, les organisateurs ont pensé à tout. En plus des différents stands et bars, la Société wallonne des eaux sera présente sur place pour offrir de l’eau potable gratuitement.

Et ce n’est pas tout

En 2022, le SMF c’est aussi un VIP et Business Corner, un village associatif de sensibilisation et des stands food multi-culturels. Une aire de jeux pour enfants ainsi qu’un espace détente seront mis à disposition des plus jeunes et des personnes souhaitant se reposer. Le site se veut bien entendu adapté aux PMR.

À noter que cette année, une publicité du festival est diffusée sur les antennes de RTL-TVi et TF1, de quoi annoncer que du bon pour ces 10, 11, 12, 13 et 14 août. Quoi qu’il en soit, après Les Ardentes et Dour, rendez-vous au Summer Music Festival car « le Summer, c’est le bonheur ! ».