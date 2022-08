Le cinéma en plein air de retour à Saint-Ghislain ce samedi

Après « Bohemian Rhapsody » en 2019 et « Intouchables » en 2021, le cinéma en plein air de la Ville de Saint-Ghislain revient pour une nouvelle édition ce samedi 6 août.

L’événement reprendra place dans le parc communal de Tertre. Cette année, les spectateurs pourront découvrir ou redécouvrir le dernier classique des studios Disney « Encanto, la fantastique famille Madrigal ». Ce film d’animation coloré est porté par Mirabel, héroïne colombienne qui devra sauver les membres de sa famille et leurs pouvoirs magiques.

Acclamé par la critique et par le public, « Encanto » a remporté les statuettes du meilleur film d’animation et de la meilleure musique originale de film aux derniers Oscars. Vous l’aurez compris : émotions et chansons seront au rendez-vous de cette nouvelle séance de cinéma en plein air.

L’affiche. - D.R.

Informations pratiques

Quand ? Samedi 6 août dès 19h30 (projection du film vers 21h30).

Où ? Parc communal de Tertre.

Entrée gratuite et sans réservation.

Plus d'infos : 065/76.19.65.

Il s’agit d’une organisation de la Ville de Saint-Ghislain avec le soutien du service cinéma de la province de Hainaut.