Retour au temps des moissons à l’ancienne ce week-end à Erquennes

Ces dernières semaines, c’était le rush pour les agriculteurs, la pleine période des moissons. Ce week-end, à Erquennes, on vous propose de faire un bond dans le passé pour revenir à l’époque des chevaux de trait.

Ces 6 et 7 août, Erquennes (dans l’entité de Honnelles) organise ses traditionnelles moissons à l’ancienne. Vous pourrez vous replonger dans le passé, quand les moissons se faisaient encore avec l’aide des chevaux de trait.

Ce samedi, d’ailleurs, dès 13h, place au concours des chevaux de trait belges. En soirée, par contre, retour dans les années 80 avec une soirée dansante spécialement consacrée à ces années musicales.

Le dimanche, le programme sera encore plus varié. À 9h, c’est le départ de la balade moto, sur un parcours de 120 km. À 9h30, place aux marcheurs. Ils auront le choix entre une balade guidée de 5 ou de 10 kilomètres.

La messe des moissons est prévue à 10h30. Un concert apéritif aura lieu dès 12h.

L’affiche. - D.R.

Dans l’après-midi, les chevaux de trait et les machines de l’époque se remettront à l’ouvrage pour montrer au public présent comment cela fonctionnait à l’époque. Métiers anciens, maréchal-ferrant, bourrelier… seront également présents. Il y aura aussi un défilé de tracteurs anciens et de calèches anciennes. Les enfants, eux, auront des animations et des jeux spécialement organisés pour eux.

À noter que l’entrée est fixée à 1 euro. C’est gratuit jusqu’à 12 ans.