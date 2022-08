L’abri de nuit de Mons lance un appel aux dons pour des t-shirts et des casquettes

Le réseau social urbain de Mons-Borinage a lancé un appel aux dons. Afin d’aider les personnes en grande précarité par ses fortes chaleurs, l’abri de nuit est à la recherche de t-shirts et de casquettes.

C’est le réseau social urbain de Mons-Borinage qui donne l’alerte. « La canicule est là, c’est pourquoi l’abri de nuit est à la recherche de t-shirts et de casquettes », détaille le réseau d’institutions publiques et privées qui lutte contre l’exclusion sociale et la grande précarité sur l’arrondissement administratif de Mons.

Concrètement, ils cherchent des t-shirts pour femmes et pour hommes, de toutes les tailles. « Si vous êtes de la région et que vous avez ce type de vêtements propres, vous pouvez les déposer. Malheureusement, nous recevons trop souvent des sacs de vêtements troués et sales… »

Plan canicule

Avec ces fortes chaleurs, les associations de lutte contre la précarité mettent en place un plan canicule afin d’aider les personnes de la rue. « Chaque année durant l’été, le Relais Social Urbain de Mons-Borinage active son plan canicule lorsque les fortes chaleurs commencent à se faire sentir. Notre réseau redouble d’efforts pour aider les personnes sans-abri et dans le besoin. »

Lorsque le plan canicule est activé, l’ensemble du réseau veille notamment à ce que des points d’eau soient disponibles dans le grand Mons (liste à retrouver sur le site). Le centre d’accueil de jour l’Escale (situé au chemin de la Procession) fournit un abri frais, de l’eau, de la crème solaire, des douches mais aussi des soins prodigués par le Relais Santé. L’abri de nuit (situé rue Henri Dunant) offre un abri frais pour la nuit. L’accueil se fait de 19h30 à 21h du lundi au vendredi et à partir de 17h le week-end.

Le réseau organise également des maraudes en rue afin de pouvoir fournir de l’eau, des casquettes ou encore des soins aux personnes qui ne peuvent ou ne désirent pas se déplacer.

Les dépôts de dons se font rue Henri Dunant 197 à Mons, tous les jours de 16h à 19h30.