Deux jeunes mettent le feu à un restaurant à Mons: les images chocs (vidéo)

08/08 00:00 → 12/08 00:00

Dès ce dimanche, les maxima atteindront ou dépasseront déjà les 25 degrés en beaucoup d'endroits. La hausse des températures se poursuivra ensuite avec des maxima dépassant la barre des 30 degrés dans la plupart des régions en milieu de semaine. En fin de semaine et/ou le week-end, ils pourraient même approcher, voire localement dépasser, les 35 degrés. Durant la première partie de la semaine, un temps plus frais persistera à la côte. Compte tenu de ces prévisions, la probabilité d'une vague de chaleur débutant ce dimanche ou ce lundi (selon les régions) est très élevée pour l'intérieur des terres, et nous amène à y émettre un avertissement de niveau jaune. Cette vague pourrait se prolonger au-delà du prochain week-end. Suite aux maxima de plus de 32 degrés en vue pour la fin de semaine, le niveau d'avertissement est de niveau orange à partir de mercredi et ce, pour l'intérieur du pays. Il conviendra de prendre les mesures nécessaires afin de limiter les impacts liés à cette nouvelle période de forte chaleur: boire régulièrement, se vêtir légèrement, passer ses journées dans des endroits frais, se conformer aux règles habituelles de santé, fractionner les portions alimentaires, éviter la chaleur extérieure en fermant portes et fenêtres. Soyez prudents avec les départs de feu dans la nature et prenez soin des animaux en leur donnant à boire et en évitant de les laisser au soleil. Cet avertissement pourra être revu en fonction de l'évolution de la situation.