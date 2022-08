Après une bonne saison sous les couleurs de Mons-Hainaut, Marcus Tyus a trouvé un accord avec le club chypriote de l’AEK Lanarca et y évoluera lors de la campagne 2022-23.

« L'arrière américain a fait preuve de sérieux et de professionnalisme tout au long de la saison dernière », précise le club de la mons.arena dans un communiqué. « Il a été un très bon élément de notre équipe et a contribué à son succès avec des statistiques moyennes de 12.4 points, 3.4 rebonds, et 3 rebonds. Nous souhaitons la meilleure réussite à Marcus dans cette nouvelle aventure, et le remercions pour son implication au cours de la saison dernière ».