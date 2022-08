Collision entre une moto et une voiture à Tertre: le motard emmené à l’hôpital

Une moto et une voiture sont entrées en collision ce mardi matin, rue de Tournai à Tertre. Pompiers, policiers et ambulanciers sont intervenus. Le motard a dû être emmené à l’hôpital.

Ce mardi, peu avant 7 heures du matin, les pompiers de Quiévrain sont intervenus rue de Tournai à Tertre. Une collision entre une moto et une voiture venait de se produire. Les hommes du feu ont été appelés pour baliser les lieux, et non pour désincarcérer un occupant.

Le motard a été projeté dans la clôture d’un champ à proximité de l’accident. - ZHC Poste de Quiévrain

Emmené à l’hôpital

Sur place, plusieurs services de secours étaient mobilisés. Une ambulance de la Croix-Rouge et le SMUR étaient présents. La police boraine, également sur les lieux, a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Le choc a été violent, à tel point que le motard a été projeté dans la clôture d’un champ à proximité. Blessé, il a été pris en charge par les secours. Il a été emmené à l’hôpital, où des examens ont révélé une fracture du bassin et un problème au niveau d’une vertèbre.