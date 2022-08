Alerte info

De gros ralentissements sont constatés ce jeudi matin sur l’autoroute E19 dans le sens Saint-Ghislain vers Mons. Et pour cause : une voiture est en feu sur l’autoroute. Les pompiers sont sur place.

C’est vers 10h30 que l’incendie a été signalé par CIC Hainaut. Une voiture a pris feu sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute E19, dans le sens Valenciennes-Mons, à hauteur de Jemappes. La bande d’arrêt d’urgence et la bande de droite sont obstruées. Les pompiers sont sur place. La circulation est toujours possible mais uniquement sur la bande de gauche, ce qui cause de gros ralentissements.

Les pompiers et la police sont sur l’autoroute. - B.D.

Les pompiers ont éteint l’incendie. - B.D.